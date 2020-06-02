「等妳18歲就結婚」 狼師和女學生嘿咻259次判關8年半

台南市方姓補習班負責人以「等你滿18歲會跟你結婚」，哄騙女國中生和交往，2年多來帶女學生在補習班地下室或房間發生性關係達259次，他事後賠償130萬元換和解，最高法院依妨害性自主罪判刑8年6月定讞。

判決指出，女學生從國小五年級至國中三年級都在方的補習班補習，方除擔任負責人，也負責教數學、理化和英文。方2014年1月向女學生告白，並說等女學生滿18歲就會結婚，女學生也因此同意交往。

方利用每周一至五晚上5時至9時或周六加課，趁女學生在補習班的機會，於3樓房間或地下室發生性關係，每週次數多達3至4次。台南地院一審認定方和女學生共發生性行為285次，應執行9年6月徒刑。

案件上訴，方坦承和女學生發生性關係，也不爭執頻率，僅認為女生生理期間、他春節及暑假和家人出遊，未和女學生見面，不可能發生關係；台南高分院認為，應扣除女學生生理期及方出遊未和女學生見面等，認定方和女學生發生259次性行為。

判決指出，方案發時已27、28歲，長期身為女學生的補習班老師，輔導課業，應知深得女學生及父母的信任，但他卻為一己私慾，利用女學生對愛情的嚮往與信賴、崇拜，追求女學生，發生多次性行為，嚴重影響女學生身心健全發展，惡性非輕。

二審認為，雖方在審理時坦承犯行，但方在警詢、檢方偵查、一審時均否認犯行，甚至以性關係混亂、女學生趁酒醉口交等情節，醜化女學生，企圖合理化自己的辯解，並以自殺、家人尋短、自己的兒女將沒有父親等理由，希望女學生原諒，造成女學生及家人心中莫大壓力。

另外，女學生國中畢業後，不願再與方往來，但方不知悔悟，反以關懷之名，不斷對親友謊稱女學生在網路上結交損友、行為偏差，四處散布不利於女學生的訊息，使女學生周遭的人誤信為真，他再以幫助者的角色出現，不僅讓女學生求助無門，且再次深受傷害，也讓女學生家人無意中成為幫凶而抱憾無比。