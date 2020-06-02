快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

同志影視出頭天！疫情衝擊下 台灣OTT如何逆勢成長？

Fucked up非粗話？ 美式餐廳熟客罵服務生被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，結帳時掏出1200元小費並跟其中一名服務生說，「You Fucked Up！No tips！」接著暴走狂罵「王八蛋」等不雅用語，挨告公然侮辱。台北地檢署調查時，張男辯稱是指「搞砸了！」檢方不採信，今依法起訴。

據了解，張姓男子時常去T.G.I.Fridays大直店用餐，自稱是「VIP」，還檢舉服務生態度不佳。在案發一個月前，張男結帳時未出示折價券，又要求服務生要幫他折扣，後來店經理出面處理，他與服務生從此結下梁子。

檢方調查，去年12月31日傍晚，張姓男子一如往常前往T.G.I.Fridays大直店用餐，結帳時遇到曾經有嫌隙的服務生，便掏皮夾拿出1200元說：「這小費全店分」，接著指著該名服務生說，「You Fucked Up！No tips！」

該名服務生不以為然，張男竟暴走大罵「王八蛋」等不雅用語。另一名服務生趕來勸和也被波及挨罵。事後，兩名服務生都提告公然侮辱罪。

據悉，張男開庭時否認辱罵對方，律師也辯稱「 Fucked Up」是指「搞砸了」，意旨該名服務生先前曾經搞砸結帳折扣一事，因此不給他小費，並非指「神經病」、「他媽的」等髒話。

兩名告訴人也堅持不願意撤告。檢方調查後，認定張男講「 Fucked Up」、「王八蛋」等言論，足以使兩名告訴人感到難堪與屈辱，並貶損其人格及社會評價，涉犯公然侮辱罪，今依法起訴。

北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，暴走狂罵服務生「王八蛋」，遭起訴公然侮辱。圖／本報資料照。
北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，暴走狂罵服務生「王八蛋」，遭起訴公然侮辱。圖／本報資料照。

公然侮辱

延伸閱讀

台北哪區有錢人最多？ 網狂推「1聖地」名車滿街跑

張忠謀家族 再買大直豪宅

暖心打賞3萬小費 佐蒙德讓女服務生爆哭

國防部大直非營利幼兒園八月一日開學 全國八營區跟進

相關新聞

「等妳18歲就結婚」 狼師和女學生嘿咻259次判關8年半

台南市方姓補習班負責人以「等你滿18歲會跟你結婚」，哄騙女國中生和交往，2年多來帶女學生在補習班地下室或房間發生性關係達...

Fucked up非粗話？ 美式餐廳熟客罵服務生被起訴

北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，結帳時掏出1200元...

廚師強押女實習生上床 還說「一回生二回熟」判1年

桃園中壢一家飯店張姓廚師因工作而認識外場的女實習生，女方說想向他借錢買外套，張邀她到住處，卻強押她上床、將手伸進她長褲內...

大叔花50萬娶越南美女...蜜月人沒來卻收到離婚通知

男子小陳(化名) 想要結婚，卻沒有對象，賴姓仲介告訴他只要24萬就能包辦到越南娶妻，果然他在越南一位長相甜美的女子，花了...

台南仁德弟持鐵鎚打死哥 二審仍判14年

台南市仁德區2019年發生59歲翁姓男子涉嫌持鐵鎚毆打66歲哥哥，造成翁兄顱腦損傷，大量出血而亡，台南地院依殺人罪判翁弟...

資源回收車司機肇逃收紅單 法官相信他擦撞不知判免繳

基隆市環保局蔡姓司機駕駛資源回收車肇事逃逸，監理單位裁處罰款並吊銷駕駛。蔡稱不知肇事，且吊照將影響他的家庭生計，訴請撤銷...

謝亞軒撞死3人 他一旁競速改處9年刑

男子謝亞軒在雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北街頭飆車，謝的車子衝進騎樓、撞死3人，一審以共同犯無駕駛執照以他法致生公眾...

曾酒駕撞死人賠200萬獲緩刑 他再犯被抓這次要坐牢

周姓男子3年前曾酒駕在國道上追撞，害姚姓貨車司機翻車頭顱破裂慘死，酒測值高達每公升0.97毫克，不過他事後賠償死者家屬2...

玷辱2男在監又犯 法官裁定強制治療至危險降低

男子阿維（化名）在收容機構先後玷辱2名男院友，被判刑3年10月定讞，入監服刑期間又猥褻舍房室友，被判刑3月，他即將於今年...

八旬翁辱女鄰居 夠老可減刑 法官命賠她5千換緩刑

徐老先生因油煙味與吳姓女鄰居不睦，在自家騎樓罵「○妳娘」、「不要臉到極點」，吳婦嗆「那邊的味道飄過來你也要算我的」，以台...

買車詐理賠 2人吃上官司

廿四歲高姓男子四年前拿三四○萬現金，由陳姓男子當人頭購買一輛高級房車，並向保險公司投保竊盜、失車代步險，交車不到一個月就...

疏失害命 台電維修員判刑

台灣電力公司花蓮區營業處二名林姓維修員獲報檢修電線，未確實修繕，導致電線超過負載走火，火勢延燒附近民宅造成一名男子被濃煙...

熱門新聞

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

影／剃頭、灌酒、逼人吃狗屎 黑道「瘋暉」逞凶遭逮

特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。