Fucked up非粗話？ 美式餐廳熟客罵服務生被起訴

北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，結帳時掏出1200元小費並跟其中一名服務生說，「You Fucked Up！No tips！」接著暴走狂罵「王八蛋」等不雅用語，挨告公然侮辱。台北地檢署調查時，張男辯稱是指「搞砸了！」檢方不採信，今依法起訴。

據了解，張姓男子時常去T.G.I.Fridays大直店用餐，自稱是「VIP」，還檢舉服務生態度不佳。在案發一個月前，張男結帳時未出示折價券，又要求服務生要幫他折扣，後來店經理出面處理，他與服務生從此結下梁子。

檢方調查，去年12月31日傍晚，張姓男子一如往常前往T.G.I.Fridays大直店用餐，結帳時遇到曾經有嫌隙的服務生，便掏皮夾拿出1200元說：「這小費全店分」，接著指著該名服務生說，「You Fucked Up！No tips！」

該名服務生不以為然，張男竟暴走大罵「王八蛋」等不雅用語。另一名服務生趕來勸和也被波及挨罵。事後，兩名服務生都提告公然侮辱罪。

據悉，張男開庭時否認辱罵對方，律師也辯稱「 Fucked Up」是指「搞砸了」，意旨該名服務生先前曾經搞砸結帳折扣一事，因此不給他小費，並非指「神經病」、「他媽的」等髒話。