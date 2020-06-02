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廚師強押女實習生上床 還說「一回生二回熟」判1年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園中壢一家飯店張姓廚師因工作而認識外場的女實習生，女方說想向他借錢買外套，張邀她到住處，卻強押她上床、將手伸進她長褲內猥褻。被害人報警，描述張伸舌強吻，還說「我們都成年人、一回生二回熟」。桃園地院依強制猥褻罪判張1年徒刑，案經上訴，高等法院今駁回。

檢、警調查，張姓廚師2017年7月在飯店認識女實習生，對方說想和他借錢買外套，張10月19日就約她回家，但晚上9點多2人獨處時，張突然把女子強抱到房間，還壓在床上強吻、伸手摸下體，對方奮力抵抗他才停手。

張辯稱，聊天時有勸對方不要買那麼貴的外套，後來就騎車載她回宿舍，沒有猥褻。辯護人則稱，女子證詞前後不一，就連相約碰面的理由都有4種版本，況且女子宿舍離張住家不遠，遭猥褻大可自行離去，不需要搭張的機車，這和一般受害者出現畏懼想遠離的態度相異。

女子則說，到張住家後他越靠越近，開始從頭摸到後背，還趁不注意把她整個人抱起來、壓在床上，自己不斷掙扎仍遭強吻，張不斷想吐舌說「反正我們都是成年人，一回生二回熟」、「做這件事只有妳知我知」，後來還用手摸她下體，她想逃跑都被攔阻。

她還說，張見她臉色不對就說要騎機車載她回家，當時外面下大雨，她本來想要拒絕，但後來張堅持，加上對環境不熟，便讓對方載回飯店宿舍。張事後還跟她說「實習後不要回去」，要約她回家睡覺。

被害人回飯店就崩潰，和友人訴苦，對方要她和飯店主管、學校以及家人通報。友人證稱，女子當時全身淋濕，回來一直哭「哭到抽搐」，很怕之後上班「遇到那個人該怎麼辦？」。

桃院認為，女子對聊天、被猥褻過程指述大致相符，審理時也落淚、情緒激動，和一般遭侵害的人反應一樣，加上飯店、學校等證人的證詞也和女子所述差不多，認定張強制猥褻。高等法院認同一審見解，認為張利用工作場合認識被害人，為了自身性慾竟伸狼爪，不尊重女性性自主權，駁回上訴。

桃園中壢一家飯店張姓廚師邀約女實習生到住處，卻押她到床上摸撫、強吻，一審被依強制猥褻罪判刑1年，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／ingimage
桃園中壢一家飯店張姓廚師邀約女實習生到住處，卻押她到床上摸撫、強吻，一審被依強制猥褻罪判刑1年，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／ingimage

猥褻 實習

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