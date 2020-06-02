大叔花50萬娶越南美女...蜜月人沒來卻收到離婚通知

男子小陳(化名) 想要結婚，卻沒有對象，賴姓仲介告訴他只要24萬就能包辦到越南娶妻，果然他在越南一位長相甜美的女子，花了超過一倍的錢將近50萬，完成公開結婚儀式，回台等候好消息卻只接到1換一張「離婚通知書」。移民署上午表示，獲報調查認定仲介無照營業且出事後推拖，開罰40萬元，呼籲民眾跨國婚姻仲介要委託合法業者。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊表示，接獲民眾小陳報案，在網路上認識綽號阿瑞賴姓婚姻仲介，得知小陳想結婚，阿瑞即大力鼓吹小陳到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元。

小陳前往越南相親時，阿瑞與越南當地仲介極力推薦長相清秀的越南籍女子阿美(化名)，小陳在眾人鼓吹下，當天就交付阿美5千元生活費，之後更3度前往越南辦理結婚手續，共花費約45萬元遠遠超過當初談好的24萬元，而費用內容五花八門，包括女方的身體健康檢查費用、面談費用，甚至女方家人生病急需用錢等開銷，「手寫在一張紙上」全都要小陳付錢買單。

正當小陳喜孜孜等候美嬌娘來台灣團聚時，賴姓仲介竟稱阿美不願意嫁來台灣，更寄來當地法院的離婚通知書，小陳多次越洋聯繫未果，還遭到阿美封鎖電話網路，傷心之餘，搜尋阿美臉書，赫然發現自己迎娶的老婆竟是別人的女友，才驚覺受騙上當。

台南市專勤隊調查，阿瑞並非「經許可從事跨國(境)婚姻媒合團體」人員，媒合過程還要求、期約報酬，且獲得實際不法所得，案發後更推諉卸責致民眾求償無門，移民署召開審查會認定違規，依違反入出國及移民法處40萬元罰鍰。