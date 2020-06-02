快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

同志影視出頭天！疫情衝擊下 台灣OTT如何逆勢成長？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大叔花50萬娶越南美女...蜜月人沒來卻收到離婚通知

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

男子小陳(化名) 想要結婚，卻沒有對象，賴姓仲介告訴他只要24萬就能包辦到越南娶妻，果然他在越南一位長相甜美的女子，花了超過一倍的錢將近50萬，完成公開結婚儀式，回台等候好消息卻只接到1換一張「離婚通知書」。移民署上午表示，獲報調查認定仲介無照營業且出事後推拖，開罰40萬元，呼籲民眾跨國婚姻仲介要委託合法業者。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊表示，接獲民眾小陳報案，在網路上認識綽號阿瑞賴姓婚姻仲介，得知小陳想結婚，阿瑞即大力鼓吹小陳到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元。

小陳前往越南相親時，阿瑞與越南當地仲介極力推薦長相清秀的越南籍女子阿美(化名)，小陳在眾人鼓吹下，當天就交付阿美5千元生活費，之後更3度前往越南辦理結婚手續，共花費約45萬元遠遠超過當初談好的24萬元，而費用內容五花八門，包括女方的身體健康檢查費用、面談費用，甚至女方家人生病急需用錢等開銷，「手寫在一張紙上」全都要小陳付錢買單。

正當小陳喜孜孜等候美嬌娘來台灣團聚時，賴姓仲介竟稱阿美不願意嫁來台灣，更寄來當地法院的離婚通知書，小陳多次越洋聯繫未果，還遭到阿美封鎖電話網路，傷心之餘，搜尋阿美臉書，赫然發現自己迎娶的老婆竟是別人的女友，才驚覺受騙上當。

台南市專勤隊調查，阿瑞並非「經許可從事跨國(境)婚姻媒合團體」人員，媒合過程還要求、期約報酬，且獲得實際不法所得，案發後更推諉卸責致民眾求償無門，移民署召開審查會認定違規，依違反入出國及移民法處40萬元罰鍰。

專勤隊隊長李建雄說，民眾選擇跨國境婚姻媒合團體，可以先到移民署網站「跨國(境)婚姻媒合資訊專區」確認是否「合法」，收費也需符合規範項目，請記住移民署提出的「2要3多」原則，要記得與媒合者簽訂書面契約，要索取各項付費收據，多詢問及比較婚媒團體，多了解彼此背景文化，以及婚後多溝通，才能維護自身權益，讓婚姻幸福長久。

蒐尋阿美臉書，發現阿美竟是別人的女友。圖／專勤隊提供
蒐尋阿美臉書，發現阿美竟是別人的女友。圖／專勤隊提供
小陳(中間)在越南辦理結婚儀式。圖／專勤隊提供
小陳(中間)在越南辦理結婚儀式。圖／專勤隊提供
小陳(右一)至越南相親。圖／專勤隊提供
小陳(右一)至越南相親。圖／專勤隊提供
非法仲介阿瑞私下與小陳簽訂婚姻媒合契約書，稱包辦結婚費用只要24萬元。圖／專勤隊提供
非法仲介阿瑞私下與小陳簽訂婚姻媒合契約書，稱包辦結婚費用只要24萬元。圖／專勤隊提供

移民署 越南 婚姻

延伸閱讀

非法移工躲查緝爬頂樓 警這句話讓懼高不敢跳的他笑了

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

怕妻告通姦罪 軍人簽下假借貸真賠錢360萬

盜台灣粉專到越南賣！網紅名人粉絲專頁被盜PO上網拍賣

相關新聞

「等妳18歲就結婚」 狼師和女學生嘿咻259次判關8年半

台南市方姓補習班負責人以「等你滿18歲會跟你結婚」，哄騙女國中生和交往，2年多來帶女學生在補習班地下室或房間發生性關係達...

Fucked up非粗話？ 美式餐廳熟客罵服務生被起訴

北市一名年約50多歲的張姓男子，去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳(大直店)消費，結帳時掏出1200元...

廚師強押女實習生上床 還說「一回生二回熟」判1年

桃園中壢一家飯店張姓廚師因工作而認識外場的女實習生，女方說想向他借錢買外套，張邀她到住處，卻強押她上床、將手伸進她長褲內...

大叔花50萬娶越南美女...蜜月人沒來卻收到離婚通知

男子小陳(化名) 想要結婚，卻沒有對象，賴姓仲介告訴他只要24萬就能包辦到越南娶妻，果然他在越南一位長相甜美的女子，花了...

台南仁德弟持鐵鎚打死哥 二審仍判14年

台南市仁德區2019年發生59歲翁姓男子涉嫌持鐵鎚毆打66歲哥哥，造成翁兄顱腦損傷，大量出血而亡，台南地院依殺人罪判翁弟...

資源回收車司機肇逃收紅單 法官相信他擦撞不知判免繳

基隆市環保局蔡姓司機駕駛資源回收車肇事逃逸，監理單位裁處罰款並吊銷駕駛。蔡稱不知肇事，且吊照將影響他的家庭生計，訴請撤銷...

謝亞軒撞死3人 他一旁競速改處9年刑

男子謝亞軒在雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北街頭飆車，謝的車子衝進騎樓、撞死3人，一審以共同犯無駕駛執照以他法致生公眾...

曾酒駕撞死人賠200萬獲緩刑 他再犯被抓這次要坐牢

周姓男子3年前曾酒駕在國道上追撞，害姚姓貨車司機翻車頭顱破裂慘死，酒測值高達每公升0.97毫克，不過他事後賠償死者家屬2...

玷辱2男在監又犯 法官裁定強制治療至危險降低

男子阿維（化名）在收容機構先後玷辱2名男院友，被判刑3年10月定讞，入監服刑期間又猥褻舍房室友，被判刑3月，他即將於今年...

八旬翁辱女鄰居 夠老可減刑 法官命賠她5千換緩刑

徐老先生因油煙味與吳姓女鄰居不睦，在自家騎樓罵「○妳娘」、「不要臉到極點」，吳婦嗆「那邊的味道飄過來你也要算我的」，以台...

買車詐理賠 2人吃上官司

廿四歲高姓男子四年前拿三四○萬現金，由陳姓男子當人頭購買一輛高級房車，並向保險公司投保竊盜、失車代步險，交車不到一個月就...

疏失害命 台電維修員判刑

台灣電力公司花蓮區營業處二名林姓維修員獲報檢修電線，未確實修繕，導致電線超過負載走火，火勢延燒附近民宅造成一名男子被濃煙...

熱門新聞

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

影／剃頭、灌酒、逼人吃狗屎 黑道「瘋暉」逞凶遭逮

特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。