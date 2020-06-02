台南仁德弟持鐵鎚打死哥 二審仍判14年

台南市仁德區2019年發生59歲翁姓男子涉嫌持鐵鎚毆打66歲哥哥，造成翁兄顱腦損傷，大量出血而亡，台南地院依殺人罪判翁弟14年有期徒刑，翁弟不服上訴，台南高分院今天上午視訊宣判，認為一審認事用法並無不當，駁回上訴，二審維持原審14年徒刑，全案可上訴。

據了解，翁家有五兄弟，死者家中排行老二，凶嫌是老么，平時共同居住，翁兄2019年1月間因走路跌斷腳，即由弟弟照料其生活起居，翁弟因長期照護其兄心生齟齬，時常發生口角糾紛。

2019年7月29日晚上7點，翁弟飲酒後叫翁兄吃飯，雙方因而發生口角，翁弟在住處客廳門外鐵捲門內左側置物架籃子內，拿取前端有金屬材質鐵鎚，前往翁兄一樓房間，毆擊兄長頭部、胸部、腹部及身體，造成翁兄頭胸腹及左右手多處撕裂傷及瘀傷等傷勢，並因顱腦損傷出血、大量出血而死亡。

一審法院審理時，翁弟坦承有持鐵鎚毆擊被害人，但否認有殺人犯意，辯稱他當時約喝了半瓶米酒，酒後有點恍惚，只是想嚇阻、警惕一下被害人，並沒有置被害人於死動機，但一審法官認為翁弟在被害人全無反抗情形下，猶以鐵鎚猛力毆擊被害人頭部、胸腹部及身體數十下，犯後未曾救護被害人，足證其主觀上確有殺人故意，而非僅出於教訓、嚇阻被害人。