資源回收車司機肇逃收紅單 法官相信他擦撞不知判免繳

基隆市環保局蔡姓司機駕駛資源回收車肇事逃逸，監理單位裁處罰款並吊銷駕駛。蔡稱不知肇事，且吊照將影響他的家庭生計，訴請撤銷處分。監理單位同意不吊銷駕照，但罰款要照繳。基隆地院審理後，以監理單位未舉證蔡知肇事致人受傷且逃逸，判決撤銷處分。

判決指出，蔡男去年4月23日駕駛環保局資源回收車，行經仁一路、劉銘傳路交岔路口前，變換車道時不慎撞上同向王女騎的機車，王女倒地後出現手、腳擦傷及右手腕尺骨閉鎖性骨折。

車禍發生後，蔡未下車察看駛離，被警方舉發「肇事致人受傷而逃逸」。警方另依肇事逃逸罪嫌將他送辦，基隆地檢署做成緩起訴處分確定。

監理單位以蔡駕車肇事致人受傷逃逸，裁處吊銷駕照，3年內不得重新考照。蔡不服，提起行政訴訟。

蔡男說，當天車上載有重物，車速僅約40公里，變換車道時有打方向燈，並確認右後方沒車才變換車道。他駕駛回收車，不可能會想肇事逃逸，車禍當下真得不知道擦撞王女機車。他以駕車為業，吊銷駕照及3年不得考照，顯已剝奪他的工作權，聲明撤銷原處分。

監理單位提出答辯狀，表示已將吊銷駕照及起3年內不得重新考照處分內容撤銷，但蔡男駕車造成王女受傷，未下車察看及等候警員到場，即駕車離去違規行為，在檢方緩起訴處分書清楚揭示，依法裁處罰款並無不當，聲明駁回告訴。

法官勘驗案發監視器錄影畫面，蔡男駕車行駛仁一路左線車道，深色休旅車行駛中線車道，蔡車略往右偏時，騎在兩車間的王女機車突然偏左倒地，兩車未減速，剎車燈也沒亮駛離現場，從畫面難以斷認兩車有無碰撞。

法官依據王女、蔡男及蔡車隨車人員說詞，另考量車流龐雜，王女騎在回收車右後側車尾處，認為蔡男主張未發覺肇事才駛離現場，與經驗法則相符。