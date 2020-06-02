謝亞軒撞死3人 他一旁競速改處9年刑

男子謝亞軒在雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北街頭飆車，謝的車子衝進騎樓、撞死3人，一審以共同犯無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪判謝、黃各13、11年徒刑。高等法院認為黃未「致死」，減判為6年徒刑，而謝則改判12年徒刑；最高法院駁回謝上訴，但撤銷黃的判決、發回更審。高院更一審今維持一審罪名，但黃改為9年徒刑。

前年10月11日傍晚，謝亞軒駕駛租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈開的白色轎車從台北市「小巨蛋」旁的健康路一路狂飆，再右轉南京東路四段，謝為閃避安全島、水漥，車子失控衝進騎樓，當場撞死保全員、從事資源回收的一對夫婦共3人。

謝亞軒對被控飆車害命不服，只承認刑度較輕的過失致死罪，不承認公共危險致死罪。一審重判他13年徒刑，黃佑呈則判11年徒刑。高院審理時，謝稱計畫未來能賠償被害人各500萬元，並說年輕不懂事，會用餘生盡力彌補錯誤；黃則說小孩才1歲，想賠罹難者各100萬元。

高院前審認為黃佑呈犯無駕駛執照以他法致生公眾往來危險，但沒「致人於死」，比起直接撞死人的謝責任輕，判黃6年徒刑。不過最高法院質疑，高院前審一方面指黃的車子行駛在謝前方，能否預見謝失控、衝撞有疑問，但論罪時又說他觸道路交通管理處罰條、刑法無駕駛執照以他法致生公眾往來危險罪，「應依法加重其刑」，是否是將謝的過錯評價至黃身上？

道交條例第86條規定「汽車駕駛人，無駕駛執照駕車、酒醉駕車、吸食毒品或迷幻藥駕車、行駛人行道或行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，加重其刑至二分之一。」。最高法院認為黃佑呈是否該加重其刑應調查釐清，因此撤銷發回更審。

高院更一審認定黃佑呈「共同」犯無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪，撤銷原審判決，刑度改為9年。