曾酒駕撞死人賠200萬獲緩刑 他再犯被抓這次要坐牢

周姓男子3年前曾酒駕在國道上追撞，害姚姓貨車司機翻車頭顱破裂慘死，酒測值高達每公升0.97毫克，不過他事後賠償死者家屬200萬元和解，也獲判緩刑4年，未料周不知謹惕，今年5月再度酒駕，所幸遭警方攔查未釀傷亡，檢方偵結再依公共危險罪嫌起訴他，未來若判決確定，周的緩刑可能遭撤銷。

經調查，周2017年8月24日曾在苗栗和朋友一起喝啤酒，隔天凌晨5點多上國道要回桃園住處，卻追撞前方姚姓男子駕駛的小貨車，害對方失控撞上護欄翻覆，姚男頭顱破裂當場慘死，而周經送醫抽血換算酒精呼氣值高達每公升0.97毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

法院考量，周案發留在現場，主動坦承肇事，符合自首減刑要件，加上周賠償姚男200萬元達成和解，姚家屬也表示不再追究。

法院認為，姚在偵查、審理過程均坦承犯行、達成和解也履行完畢，認定周經過這次應知謹惕沒有再犯之虞，以暫不執行其刑為適當，2018年6月依酒駕致人於死罪判他1年8月，緩刑4年。

未料周沒記起教訓，今年5月10日到中壢某KTV喝酒歡唱後，隔天沒等酒精完全消退又開車上路，結果下午3點多被警方攔查，當場測得呼氣值每公升0.32毫克。

檢方複訊時，周也坦承不諱，加上有酒測單等佐證，檢方偵結再依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，由於周前案酒駕致死仍在緩刑期間內，這次再犯將來判刑確定，周緩刑有可能遭撤銷得入監。