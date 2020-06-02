玷辱2男在監又犯 法官裁定強制治療至危險降低

男子阿維（化名）在收容機構先後玷辱2名男院友，被判刑3年10月定讞，入監服刑期間又猥褻舍房室友，被判刑3月，他即將於今年7月9日執刑期滿出獄，檢察官認他有高度再犯危險，聲請施以強制治療，台中高分院裁定執行完畢後施以強制治療，至他再犯危險顯著降低為止，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

二審查出，阿維於2014年11月13日晚間，在收容機構寢室內，違反被害人阿忠（化名）意願，性侵害阿忠得逞，被依強制性交罪判刑2年；他又於2015年5月21日晚上，在寢室內性侵阿孝得逞，被依強制性交罪判刑2年。兩案合併判刑3年10月定讞。

阿維入獄服刑，又於2018年7月28日凌晨，在監獄舍房內，強制猥褻同舍房室友，經被害人報告巡邏主管，主管乃將阿維與被害人隔離，法官依強制猥褻罪將他判刑3月，得易科罰金。

台中高分檢檢察官以阿維即將於今年7月29日服刑期滿出監，經中監施以身心治療及輔導教育後，中監召開妨害性自主收容人強制治療評估小組會議決議，認有高度再犯危險，應令入相當處所施以強制治療。