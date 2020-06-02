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玷辱2男在監又犯 法官裁定強制治療至危險降低

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿維（化名）在收容機構先後玷辱2名男院友，被判刑3年10月定讞，入監服刑期間又猥褻舍房室友，被判刑3月，他即將於今年7月9日執刑期滿出獄，檢察官認他有高度再犯危險，聲請施以強制治療，台中高分院裁定執行完畢後施以強制治療，至他再犯危險顯著降低為止，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

二審查出，阿維於2014年11月13日晚間，在收容機構寢室內，違反被害人阿忠（化名）意願，性侵害阿忠得逞，被依強制性交罪判刑2年；他又於2015年5月21日晚上，在寢室內性侵阿孝得逞，被依強制性交罪判刑2年。兩案合併判刑3年10月定讞。

阿維入獄服刑，又於2018年7月28日凌晨，在監獄舍房內，強制猥褻同舍房室友，經被害人報告巡邏主管，主管乃將阿維與被害人隔離，法官依強制猥褻罪將他判刑3月，得易科罰金。

台中高分檢檢察官以阿維即將於今年7月29日服刑期滿出監，經中監施以身心治療及輔導教育後，中監召開妨害性自主收容人強制治療評估小組會議決議，認有高度再犯危險，應令入相當處所施以強制治療。

台中高分院裁定阿維應於刑之執行完畢後令入相當處所施以強制治療，至他再犯危險顯著降低為止，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。如不服判決，可提抗告。

男子阿維2犯妨害性自主被判刑，入監服刑期間又猥褻同舍房室友，台中高分院裁定執行完畢後施以強制治療，至他再犯危險顯著降低為止。圖／本報資料照
男子阿維2犯妨害性自主被判刑，入監服刑期間又猥褻同舍房室友，台中高分院裁定執行完畢後施以強制治療，至他再犯危險顯著降低為止。圖／本報資料照

猥褻 室友 性侵 妨害性自主

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