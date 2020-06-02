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八旬翁辱女鄰居 夠老可減刑 法官命賠她5千換緩刑
徐老先生因油煙味與吳姓女鄰居不睦，在自家騎樓罵「○妳娘」、「不要臉到極點」，吳婦嗆「那邊的味道飄過來你也要算我的」，以台語警告「再罵啊！再罵啊！」；徐不住口，吳婦報警。台北地院認定吳犯公然侮辱罪，因他已81歲，依規定減刑後判拘役30日，得易科罰金。徐上訴，高等法院雖宣告緩刑，但命給吳婦5千元換教訓。
刑法第18條規定「滿八十歲人之行為，得減輕其刑。」第74條第2項第3款規定宣告緩刑得命「向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償。」
家住新店的徐老先生去年9月20日早上因油煙問題再與吳婦槓上，他在騎樓上咒罵三字經，吳婦不滿，徐則說「我有講妳嗎？○妳娘！」、「妳有證據我有講妳嗎？」。兩人爭吵過程，都被監視器錄下。
台北地院認為，用粗鄙的語言在公共場所向特定人辱罵，語言含意又減損被罵的人聲譽，就成立公然侮辱罪，徐犯行明確；考量徐已81歲，在減刑後判他拘役30日。
徐老先生不服判決，提上訴。徐聲稱當天根本沒和吳婦起爭執，是對方大吼大叫挑釁，這「顯然有預謀」，並指錄影光碟是偽造的。
高院認為一審認事用法無不當，而徐沒有前科，這回算是「一時失慮」，相信他應該不會再犯，雖駁回上訴但緩刑2年。不過合議庭認為徐已八旬，卻不會理性溝通，這不僅侵害別人名譽，也顯示法治觀念薄弱，為了讓他記取教訓，命他6個月內須給吳婦5千元。
如果徐屆時不給女鄰居5千元，檢察官可以聲請撤銷緩刑。
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