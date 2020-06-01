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生醫公司女會計 7年詐3億公款4罪嫌起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

楊姓女財務副理，涉嫌在7年間詐取仲恩生醫公司公款，把公司帳戶當成小金庫，提領現金、轉匯款項樣樣來，挪用、詐領公款累計逼近3億元，甚至指示下屬吳女、游女變更帳戶明細，供核對帳務，最後不法犯行仍曝光。士林地檢署日前偵結，依照詐欺取財等4罪嫌起訴。

47歲楊女曾因侵占罪遭判刑2年徒刑，緩刑5年，但她仍在2011年9月到生醫公司擔任財務部副理，負責公司帳務、會計、出納、薪資計算等業務。

楊到案坦承犯行，她供稱，為了買股票等投資，才會挪用公司款項，但每年都有歸還挪用的款項，至今已經返還2億2656萬7130元。吳女、游女則稱，都是聽從楊的指示行事。

起訴指出，楊涉嫌虛列員工的獎金、報酬，交由總經理簽核後，再把金額加總登載在當月的薪資轉帳明細，以此方式多年來累計詐取98萬元。

楊的不法行為不只這樁。仲恩生醫提告，楊在2012年至2018年間，涉嫌偽造文書，利用職務上持有公司帳戶存摺及公司大小章，未經公司同意，提領現金、轉匯款項、存款進入自己及簡姓前夫的帳戶，詐取共計2億5902萬6082元。

仲恩生醫新任詹姓財務副總，在2017年6月要求楊提出公司的銀行帳戶歷史交易明細，以供核對帳務。楊恐詐欺公款惡行曝光，同年間在公司，分別以稱「高層不希望股東周轉金出現在明細上」、「刪除董事長的調度資金」，指示下屬吳女、游女，變造交易明細圖檔。

吳女涉嫌刪除2017年4、5月的交易明細，重新填載不實餘額，再剪裁銀行章戳圖檔，黏貼、變造不實交易明細，呈報給詹姓副總查核。

游女涉嫌以同樣手法，變造2017年6月至2018年1月的銀行歷史交易明細，再交給吳女用電腦剪裁銀行用的章戳圖檔，變造不實明細。

楊再被公司清查，從2012年9月間至2017年6月，涉嫌持發票、消費憑證，填寫不實單據向公司請款，致公司陷於錯誤轉帳，5年多來詐取3372萬1397元。

檢察官認定，楊女涉詐取公款98萬元、行使偽造私文書不法所得2億5902萬6082元、與吳、游3人共同行使變造私文書，最後還涉犯填製不實會計憑證罪不法所得3372萬1397元，共計涉犯4罪提起公訴，剩餘未返還的6716萬349元，將依法宣告沒收或追徵其價。

士林地檢署。圖 /本報資料照片
士林地檢署。圖 /本報資料照片

薪資 詐欺 偽造文書

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