老翁不滿陳情未果 五字經辱罵中市都發局科長
台中市七旬顏姓老翁因不滿住家附近的施工工程造成損害，多次向都發局陳情，但因不滿意都發局處理結果，他涉嫌在去年8月、11月間四度打電話到都發局後，以三字經、五字經辱罵都發局科長，更以台語嗆「你算什麼洨（台語：精液）」，科長以電話錄音為證據，提出妨害公務告訴，台中地檢署今偵結，依法起訴。
根據起訴書，顏姓老翁（76歲）因住處附近有營建施工工程，顏認為造成他的損害，多次向都發局陳情，但顏不滿意都發局處理的結果，他分別在去年8月9日、11月17日、11月27日，四度撥打都發局的公務電話後，由鄭姓科長與顏接洽，但顏不滿鄭的回應，以台語三字經、五字經辱罵鄭，還嗆罵「你算什麼洨」。
鄭認為顏的行為已經觸法，提出妨害公務告訴，顏被警方通知到案時，否認涉案，只承認有打電話到都發局，但否認罵人。
不過檢方調閱公務電話錄音紀錄後，確認顏有罵人的行為，也認定顏的用語，是直接對人謾罵、嘲笑及其他足以貶損他人評價的用詞，認定顏涉侮辱公務員罪，今依法起訴。
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