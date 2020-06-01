聽新聞
test
0:00 / 0:00
舊車交業務員報廢 車主收到罰單才知被變賣
北市一名張姓女汽車業務員，去年6月間替孫姓女顧客「舊車換新車」卻佯稱舊車只能報廢，並給她環保署回收獎勵金補助5萬元。事後，孫女收到未定期檢驗罰單，質問張女才揭發。台北地檢署認定張女涉犯詐欺罪，考量雙方合解，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元。
去年6月間，張女賣一輛LEXUS房車給孫姓女顧客，當時孫女請求一併把舊車處理掉。張女回報「車齡老舊，估價賣不了多少錢，直接報廢。」之後再把5萬元獎勵金給孫女。9月間，孫女卻收到交通裁決所寄發舊車未定期檢驗罰單。
孫女拿著罰單去問張女：「這該怎麼處理？」張女則回應：「車主自己要負責。」爾後，孫女拿罰單去監理站繳罰緩時，一查卻發現車子根本沒報廢，車牌尚未註銷，還登記在別人名下。
孫女跑去找張女質問並報警。張女挨告後，才坦承因一時貪心把舊車以7、8萬元拿去中古市場賣掉賺差價。檢方考量張女賠償並與孫女達成和解，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言