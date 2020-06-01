舊車交業務員報廢 車主收到罰單才知被變賣

北市一名張姓女汽車業務員，去年6月間替孫姓女顧客「舊車換新車」卻佯稱舊車只能報廢，事後，孫女收到未定期檢驗罰單，質問張女才揭發。示意圖／Ingimage 北市一名張姓女汽車業務員，去年6月間替孫姓女顧客「舊車換新車」卻佯稱舊車只能報廢，並給她環保署回收獎勵金補助5萬元。事後，孫女收到未定期檢驗罰單，質問張女才揭發。台北地檢署認定張女涉犯詐欺罪，考量雙方合解，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元。

去年6月間，張女賣一輛LEXUS房車給孫姓女顧客，當時孫女請求一併把舊車處理掉。張女回報「車齡老舊，估價賣不了多少錢，直接報廢。」之後再把5萬元獎勵金給孫女。9月間，孫女卻收到交通裁決所寄發舊車未定期檢驗罰單。

孫女拿著罰單去問張女：「這該怎麼處理？」張女則回應：「車主自己要負責。」爾後，孫女拿罰單去監理站繳罰緩時，一查卻發現車子根本沒報廢，車牌尚未註銷，還登記在別人名下。

孫女跑去找張女質問並報警。張女挨告後，才坦承因一時貪心把舊車以7、8萬元拿去中古市場賣掉賺差價。檢方考量張女賠償並與孫女達成和解，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫2萬元。