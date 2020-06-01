跨區執業未繳費送懲戒？律師全聯會闢謠

律師公會全國聯合會表示，近日有律師會員傳述稱本會對律師法修正後有關跨區執業執行事項中，就未繳納跨區執業費律師，本會決議應送律師懲戒，傳言純屬虛妄，提出說明以正視聽，並請傳述不實內容者更正及勿再傳述。

今年3月6日下午2時，全聯會由「律師法修正後因應小組」邀集全國各地方律師公會會務相關人員，就律師法修正後有關各項會務之因應作為，提出問題並尋求共識，以避免各地方公會作法不一致影響律師會員權益，就其中第一項有關「律師未申請垮區或入會，即開始執業，是否有懲戒事由？或罰則？（不是申請了，未繳費，而是連申請都未申請）書記官詢問是否可提供閱卷」議題。

經所有與會人員討論後，作成共識為「(1)是否有違反情節重大而應移付懲戒，由各地方律師公會提交理監事聯席會討論。(2)罰則規定於律師倫理規範第8條、律師法第20條第3項第2款、律師法第139條第3項。(3)至於書記官詢問是否提供閱卷？因有無入會不影響委任人與受任人間之法律關係，故可閱卷。」此有當日會議記錄可稽，且亦由本會於會後發文與全國各地方公會酌參有案。

據上共識，本會並無任何決議稱未繳納跨區執業費用的律師應移付懲戒，況且律師法第20條第3項已明文規定，未繳納跨區執業費用處理方式。

全聯會表示，傳述者非僅誤解本會共識內容，更曲解律師法明文規定，顯然傳述者未了解本會共識內容及律師法規定，即加以醜化本會與全部地方公會共識內容而為不實傳述，為此，特將相關共識內容予以公開，以正視聽。