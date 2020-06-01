參考範本找不到？「法律百科」大彙整無償供民眾使用

法律知識共享平台「法律百科Legispedia」今年5月新設「範本區」，網羅生活實用法律契約、申請書等範本，從個人購屋貸款定型化契約、漏水聲請調解書，到失業給付申請書，網站內目前共累積近200個各類型範本，無償提供民眾上網參考使用。

「什麼是『離職證明書』？之前離職的時候公司從沒給過這東西。」法律百科表示，「身旁很多朋友，可能不知道離職時一定要拿離職證明書。其實離職證明書很重要。」

「一方面，是進入下間公司時，證明自己過去的工作經驗，並且當下沒有其他正職工作、沒有重複納保的依據；另一方面，對非自願離職的勞工來說，是申請失業給付的重要資料。」

法律百科認為，生活中有許多小細節，遇到關乎雙方權利義務時，如果用文字書面寫下來，可以讓彼此權益有更明確的紀錄。若發現自己草擬文件不知如何下手、或是不知道哪裡能取得參考範本時，政府機關有各式各樣的法律文件範本提供民眾參考。

而法律百科用整理起散見在各機關公開資訊的範本檔案，進行彙整分類，並解釋說明誰會需要用到。未來也規劃邀請各界法律人一起充實內容，分享範本及如何使用的經驗。

「法律百科Legispedia」於2018年底開站，除剛上線的範本區外，還有文章、問答、辭典等不同區域，透過用白話好懂、可靠來源、生活化分類的方式，降低民眾認識法律的門檻，讓法律成為解決問題的工具。