民宅火災燒死人 台電維修員有疏失遭判刑定讞

台灣電力公司花蓮區營業處2名林姓維修員未確實修繕電線，導致電線超過負載走火，火勢延燒附近民宅，害一名男子被濃煙嗆死。一審判2名維修員無罪，二審改依業務過失致死罪各判刑6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，2名林姓維修員2015年6月獲報前往檢修被燒毀的電線，但僅將電線稍微架高，並未以PVC管包覆電線，或架高30公分以上，未料同年月28日凌晨，電線超過負載走火，火勢一發不可收拾，延燒至附近民宅，導致一名男子受困被濃煙嗆死。