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民宅火災燒死人 台電維修員有疏失遭判刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣電力公司花蓮區營業處2名林姓維修員未確實修繕電線，導致電線超過負載走火，火勢延燒附近民宅，害一名男子被濃煙嗆死。一審判2名維修員無罪，二審改依業務過失致死罪各判刑6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，2名林姓維修員2015年6月獲報前往檢修被燒毀的電線，但僅將電線稍微架高，並未以PVC管包覆電線，或架高30公分以上，未料同年月28日凌晨，電線超過負載走火，火勢一發不可收拾，延燒至附近民宅，導致一名男子受困被濃煙嗆死。

檢方認為2人維修有疏失，依業務過失致死罪嫌起訴；花蓮地院一審認為2人沒有疏失，判決無罪；但花蓮高分院二審認為，2人維修作業未落實，才釀成火災，和男子死亡有因果關係，但審酌2人是擔心眾多店家因停電無法營業有重大損失，才會急於搶修復電而有疏失，判決2人各6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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修復 停電 火災

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