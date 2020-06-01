聽新聞
test
0:00 / 0:00
民宅火災燒死人 台電維修員有疏失遭判刑定讞
台灣電力公司花蓮區營業處2名林姓維修員未確實修繕電線，導致電線超過負載走火，火勢延燒附近民宅，害一名男子被濃煙嗆死。一審判2名維修員無罪，二審改依業務過失致死罪各判刑6月，最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，2名林姓維修員2015年6月獲報前往檢修被燒毀的電線，但僅將電線稍微架高，並未以PVC管包覆電線，或架高30公分以上，未料同年月28日凌晨，電線超過負載走火，火勢一發不可收拾，延燒至附近民宅，導致一名男子受困被濃煙嗆死。
檢方認為2人維修有疏失，依業務過失致死罪嫌起訴；花蓮地院一審認為2人沒有疏失，判決無罪；但花蓮高分院二審認為，2人維修作業未落實，才釀成火災，和男子死亡有因果關係，但審酌2人是擔心眾多店家因停電無法營業有重大損失，才會急於搶修復電而有疏失，判決2人各6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言