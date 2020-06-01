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怕妻告通姦罪 軍人簽下假借貸真賠錢360萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄一對同為軍職的夫妻檔，陳姓男子涉外遇遭妻子發現，疑為避免被告通姦罪而曝光影響軍職升遷，他同意賠妻子360萬元，透過「借貸」方式掩飾簽下還款協議書。不料陳事後以妻子違約、無360萬借貸關係提告債權不存在，一審獲勝訴；上訴後高雄高分院認定，這份借貸實為精神慰撫金，改判陳該付錢。可上訴。

判決指出，陳姓男子及妻子都是現役軍人，2014年7月間陳就用贈與方式，將房子移轉登記到妻子名下，2017年1月兩人簽字離婚；同年6月間，再簽還款協議書、離婚協議附約書、生活公約契約書，並到法院辦理公證。

陳姓男子提告主張，房子是妻子自行登記到名下，到協議離婚時，妻子又擔心他會將房子列入剩餘財產分配，要他簽還款協議書等3份，更威脅若拒絕就到他服務的單位爭吵，所以妻子本來就沒借360萬給他。

陳強調，他簽完後，妻子卻沒移轉歸還他應持分的一半不動產，還將他趕出家門，違反公約訂「繼續共同生活」的前提，主張這份360萬借貸債權應不存在，他也不必再依約按月付1萬5000元。

妻子則指出，她發現離婚前丈夫就外遇小三蔡女後，兩人就多次央求別提刑事告訴，才達成兩人須連帶賠360萬，按月1萬5000元分20年償還，又怕此事曝光影響軍職升遷，用借貸360萬方式，並由蔡女當連帶保證人簽還款協議書，這份協議與借貸根本沒關係。

一審採信陳姓男子說法，判勝訴不必再還錢；妻子上訴後，二審合議庭檢視生活公約內容，有記載丈夫跟蔡女外遇通姦、侵犯妻子配偶權，且Line對話紀錄顯示，陳說「我對你虧欠」、「我可以如何彌補你」，妻子回「你都買了情趣用品去玩小三了」等語，可見確實因外遇事件，簽下360萬借貸債務，隱藏真正意思是陳願賠給妻子精神慰撫金360萬。

陳姓男子雖指妻子違反公約所訂「繼續共同生活」前提條件，二審合議庭對照公約，沒發現有記載此事，不採信他說法。

陳姓男子涉外遇，疑簽下借貸360萬當做精神慰撫金，但事後以妻子違約提告債權不存在，高雄高分院改判他應賠。示意圖／Ingimage
陳姓男子涉外遇，疑簽下借貸360萬當做精神慰撫金，但事後以妻子違約提告債權不存在，高雄高分院改判他應賠。示意圖／Ingimage

外遇 離婚 通姦罪

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