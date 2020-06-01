花蓮電線走火1人死 台電2維修員疏失遭判刑

花蓮台電2名維修員涉沒確實修復電線並將電線架離屋頂30公分以上，電線因超過負載引發電線走火火災，一人逃生不及死亡。最高法院認定2人均有疏失，各判刑6月，得易科罰金確定。

判決指出，台電2名林姓維修員於民國104年6月15日晚間9時20分許，接獲民眾通報花蓮某鐵路便當店招牌後方有火花而停電，2人前往發現招牌後方屋頂上有6條電線，其中4條電線未故障，但有1條電線已燒毀，因此將燒毀部分進行壓接處理，另1條電線僅檢測電流。

判決指出，同年6月27日，台電接獲民眾通報同個區域發生2次電線走火，2名維修員再次前往維修，本應注意該處電線前經修繕，且夏季期間開啟冷氣機後用電量遽增，應維修整體線路以避免過載的危險，竟疏忽沒注意之前僅檢測電流的電線，已發生電線走火，而未確實修復，僅將電線稍為架高距離鐵皮屋僅5至10公分，也沒以PVC管包覆電線或架高30公分以上。

判決指出，隔天凌晨這條電線的線路因超過負載導致電線走火，引發的瞬間火花及漏電情況，造成持續高溫引燃鐵路便當店的建築物西南角上方的可燃物，火勢陸續延燒，導致1名居民發現火災過慢、逃生路線受阻，受困於臥室內無法逃生，火災濃煙嗆傷導致一氧化碳中毒，造成窒息併呼吸衰竭，居民在當天凌晨3時死亡。

一審花蓮地方法院判2名維修員無罪，檢方不服提起上訴，二審台灣高等法院花蓮分院依相關鑑定報告認定2人有過失，未確實修復損害線路，以及將電線架離屋頂30公分以上，或採取其他有效阻絕電線與鐵皮屋頂接觸的措施。

花蓮高分院認為，2人維修作業未盡落實，他們的過失行為與被害人死亡之間，有因果關係，但慮及2人是為免眾多店家因停電無法營業導致重大損失，急於搶修早日復電而有疏失，依過失致死罪各判刑6月，得易科罰金。全案經上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。