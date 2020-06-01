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趙藤雄跌倒身體差 聲請解除每天至派出所報到處分

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

遠雄集團創辦人趙藤雄因涉遠雄人壽掏空、土城及新莊土地開發等弊案被起訴，全案移審後，法院裁定5億5000萬元交保，並命他每天上午到派出所報到；趙藤雄聲請變更報到處分，台北地方法院今開庭訊問，趙藤雄請假未出席，委任律師出庭，主張身體狀況不好，希望解除報到處分。

律師雖未對外透露趙藤雄的病症，但據悉，趙藤雄某次在家中跌倒後，身體狀況一直不好，才會多次請假未到法院開庭。

趙藤雄委任律師指出，希望以提供趙藤雄兒子趙文嘉、趙信清保證書方式，金額各1至2億元，來完全解除趙藤雄報到處分；若無法完全解除，而以減少報到頻率，仍希望以人保方式，保證金額由法院審酌，頻率則希望改為每周一下午4點至9點到吳興街派出所報到。

法官問及除提高保證金、責付律師外，是否有其他方式可確保趙藤雄無逃亡之虞；律師回答，責付對象願從一位律師改為三位律師，並依刑事訴訟法規定，也願意交付護照給法院，另依趙藤雄身體狀況，需要定期到醫院回診，並沒有逃亡可能。

律師指出，趙藤雄現在每天由司機開車載送他至派出所報到，所需時間約20分鐘；報到處分最重要考量趙藤雄的身體狀況和逃亡可能性，若檢方調閱監控錄影畫面，即可發現趙藤雄除了去派出所報到、去醫院之外，其餘時間都在家中，沒有去任何場所，「就本案而言，報到是過當的處分」。

律師也說，法院可責成派出所隨時打電話到趙藤雄家中，他都會接聽，此種方式會比報到減少對於人權的干預，也強化未來遵期到庭的可能性；至於趙藤雄的病症涉及隱私，也建請法官不要寫進裁定中。

檢方則認為，趙藤雄確實有逃亡之虞，他提出診斷證明書，雖有報到不便之處，但並非完全不能報到，同意法院在每日報到時間給予較大彈性，但認為報到仍有必要性。

檢方指出，報到已經是考量趙藤雄身體狀況後替代羈押的方式，若完全解除報到，加上趙藤雄幾次開庭均以身體狀況為由請假未到庭，如此會增加掌握趙藤雄行蹤的困難度，檢方強烈反對完全解除報到。若要減少報到頻率，則仍以每周三次為宜。

檢方表示，趙藤雄提出責付對象為委任律師，在本案中存有利害關係，不宜為減少報到次數的替代方案，若法院准予責付，而受責付人為利益關係人，建議就受責付人給予具保證書，金額建議為1億元，讓受責付人同時具保人地位，才可同意責付；另趙藤雄個人資產高達1、200億元，除責付外也應搭配3億元保證金為宜，才能達到防逃的有效性。

法官諭知本件候核辦，待趙藤雄律師陳報受責付人資料後，再行評議後裁定。

趙藤雄。圖／聯合報系資料照片
趙藤雄。圖／聯合報系資料照片

趙藤雄 刑事訴訟 護照

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