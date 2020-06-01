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舊鐵櫃掉出1公斤金條 婦人物歸原主

中央社 / 彰化1日電

彰化市有婦人撿回遭丟棄的舊鐵櫃，外傭打掃時碰倒鐵櫃，掉出一塊1公斤重的金條，婦人輾轉找到鐵櫃主人的後代子孫，物歸原主，也將對方贈送的紅包捐給社區，在地方傳為美談。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪時說，金條預估市價約新台幣150萬元，婦人的行為足為典範。

林世賢說，婦人去年在路邊發現鄰居丟棄一個老舊的鐵櫃，婦人認為鐵櫃雖老舊但堪用，於是把鐵櫃搬回家；日前婦人家中的外傭在打掃時，不小心碰倒鐵櫃，鐵櫃好幾個抽屜都被拉開，掉出一塊金條。

婦人發現金條沉甸甸的，要用雙手才能拿起來，但金條太貴重，婦人趕緊聯絡彰化市公所，想要找到鐵櫃的所有人，將金條物歸原主。

林世賢說，婦人後來找到鐵櫃主人的後代子孫，才得知鐵櫃主人原本擔心金條被偷走，才藏在鐵櫃裡隱密的角落，但忘了告知；主人往生後，後代子孫將鐵櫃丟棄，聽到有人在鐵櫃發現金條還願意物歸原主，趕緊包了紅包要感謝婦人。

林世賢表示，婦人婉拒收下紅包，兩邊協調後決定以後代子孫的名義，將紅包捐給彰化市某社區的社區發展協會，也在地方傳為佳話。

紅包

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