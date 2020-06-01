20歲男帶340萬現金買名車 開28天報失賺保險理賠被判刑

高姓男子4年前攜帶340萬現金，至台中著名車行向陳姓業務購買1輛高級房車，並向保險公司投保竊盜險、失車代步險，交車不到1個月就偽稱車鑰匙遺失，隨即報失竊詐領300餘萬元失車保險金，經保險公司發現有異提告，法院依加重詐欺罪判刑1年10個月、犯罪所得沒收。

起訴書指出，24歲高姓男子4年前8月，攜帶不明男子「達哥」提供的340萬，找陳男當人頭，到台中著名車行找陳姓業務員買車，直接以現金購買1輛BMW名車，高男依達哥指示，向保險公司投保竊盜險、失車代步險。

高、陳交車不到1個月就向陳姓業務員偽稱遺失車鑰匙，申請重打1支新鑰匙，當年9月10日晚間，高男駕車帶陳男到雲林斗六市某KTV唱歌，隨即由不明男子持高男交付鑰匙將車開走，陳翌日凌晨才向警方報案，指汽車遭竊、報遺失。

陳、高2人隨即向保險公司報失竊保險理賠，並簽訂汽車所有權轉讓通知書，保險公司也匯給陳男300餘萬元保險費，其中21萬餘元由陳領回，3萬餘元當張姓男子人頭介紹費，餘273萬餘元由高男、達哥等人分走。

警方同年11月尋獲遺失車輛後，通知車主陳男領回，陳、高、達哥等人立即到監理站變更車牌號碼，隨即將車以240萬販售給黃姓男子，再賺一手，檢警獲報找到陳、高等人，偵訊後移送法辦。