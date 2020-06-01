轎車違規迴轉撞死年輕騎士 一審判賠511萬多元

基隆市張姓男子開車違規迴轉發生車禍，造成對向許姓騎士身亡。許男父母求償扶養費、殯葬費、精神慰撫金等共1311萬多元。張男抗辯，慰撫金求償1000萬過高。法官審理後，判決慰撫金以200萬元為適當，其餘照准，張應賠償511萬多元。全案可上訴。

許男父母提告求償指出，兒子2017年8月17日騎機車沿八德路往麥金路方向行駛時，在對向開車的張男迴轉時疏於注意，造成兒子煞車不及撞上，傷重不治。行車事故鑑定會鑑定結果，認定張違規迴車為肇事原因，許無肇事因素，張男過失與兒子死亡有因果關係，據以求償。

許父求償機車修復費、醫療費、殯葬和扶養費共158萬多元，許母求償扶養費153萬多元，並各求償精神慰撫金500萬元，合計1311萬多元。2人各已受領保險給付100萬元，同意判決後從中扣除。

許的父母說，兒子大學畢業後本應有大好前程，卻遭逢不幸英年早逝。兩人中年喪子，精神打擊至深且鉅。案發後近2年，張男仍未與家屬和解，可見毫無悔悟之心，更令人憤恨不平，請求張各給付500萬元精神損害賠償，以資撫慰。

張男答辯，許男超速行駛，未注意車前狀況也有過失。他未理讓直行車先行，應負擔60%過失責任，主張依比例減少求償金額。他目前在中醫診所擔任櫃台人員，月收入2萬5200元，許男父母各請求精神慰撫金500萬元，實屬過高。

基隆地院審理後判決，許男父母求償機車修復費、醫療費、殯葬和扶養費共311萬多元應予准許。慰撫金部分原告請求各500萬元，被告抗辯金額過高，應可斟酌雙方身分、資力與加害程度等情形核定。

法官查出，許父原為電子公司主管，月薪約11萬元，今年3月被公司資遣，目前無業。許母為家庭主婦。張男在中醫診所當櫃台人員，每月收入2萬5200元。審酌許的父母因此事故頓失愛子，以及兩造之身分、地位、財產等情狀，認請求精神慰撫金以各100萬元為適當。