台商通姦竟要女兒賺錢養「大陸妹」 元配僅獲賠20萬

劉姓文大三民主義研究所碩士多年前被派往中國工作，卻和徐姓女子通姦，2006年徐女還產下一女，劉和這對母女在昆山置產、共組家庭。劉大言不慚地跟大女兒說「我年紀大了，想回中國」，要她「賺錢給妹妹」。劉妻氣得提損害賠償訴訟，向丈夫求償精神慰撫金100萬元，士林地院原判她敗訴，但高等法院判劉應賠償20萬元確定。

劉姓夫妻1991年結婚，後來劉被外派至中國，從事人力資源管理等工作，但他卻外遇當地的徐姓女子，徐女珠胎暗結，生下一女，今已14歲。

劉妻主張配偶權遭侵犯，依民法請求賠償90萬元；劉在偷情曝光後，曾寫下「家已破，別再逼人亡」、「真想殺了她」等語句，劉妻認為遭恐嚇，額外再請求10萬元賠償金。

但劉聲稱2006年夏天和朋友聚會，認識了已婚的徐姓女子和她夫婿，當時徐女已懷孕，2009年與這對夫妻碰面時，發現他們的女兒和自己的女兒姓名只差1個字，對方開心之餘便邀他「當乾爹」，他不便推辭。

「此後逢年過節，都會透過手機問候！」劉說因妻子懷疑東、懷疑西，他才請徐女配合，故意在手機上轉貼激怒妻子的文字；他堅稱沒有和徐女偷來暗去、通姦生女、共組家庭。

劉還主張，妻子竊錄、不法取得對話、聊天紀錄，不能算是證據，且就算他通姦，推算起來時間應在2006年6月30日前，但妻子直到2018年8月才提訴訟，請求權消滅。

高院檢視微信對話，劉和徐女互稱「寶貝」、「老公」，徐女還說「寶寶睡前問我當初為什麼會選擇你做老公，我反問她怎麼會提出此問題，她說她看到你的年齡要比我大好多，我對她說，因為我愛你爸爸才會選擇做我的老公，小傢伙早熟」，劉回稱「唉！對不起你們」。

劉還對徐女說「把房子弄好就回大陸陪你們」、「我把這事情弄好再陪你們回去。好久沒去」，徐女回「好。老家現在很不錯。就是你再不去，老人家絕對認為我離婚了，人家一直懷疑中」、「這輩子是你養著我，下輩子如果再遇到我來養你」。徐女更直接說「放心吧我24歲跟著你，那麼多年不管別人怎麼議論我們，我也都熬過來了，現在快近40歲人了，不會再在乎別的說論。」

高院參照士林地院審理時的證據，當時劉的大女兒證稱父親拿了張女孩子的照片，並秀和小三、私生女出遊的合照，跟大女兒說「妳要賺錢給妹妹」。高院認為劉明顯和徐女通姦生女，還互傳愛意、計畫共同未來，兩人也沒有分手。