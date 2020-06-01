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避免日後爭議…三種車位 買前先搞懂

聯合報 / 記者陳俊智／新北報導

買停車位要注意是什麼車位，避免以後使用爭議。記者陳俊智／攝影
買停車位要注意是什麼車位，避免以後使用爭議。記者陳俊智／攝影

民眾買房多半也買停車位，但停車位分很多種，如果不稍加注意，簽約交屋後，很容易因為使用問題發生爭議，甚至演變成官司。

新北市工務局表示，一般公寓大廈的停車位可分成「法定停車位」、「增設停車位」和「獎勵停車位」三種。其中，「法定停車位」最普遍，但也由於其產權由特定區分所有權人持分，通常必須隨著房子一起買賣，或者只能賣給同社區其他所有權人，使用上也必須遵守大家約定好的決議。

至於「增設停車位」和「獎勵停車位」，前者為建商在「法定停車位」之外，再自行畫設的停車位，後者為建商爭取政府獎勵的容積率所畫設的停車位，二者的共同點是都有獨立產權，可以單獨買賣。

雖然這兩種車位有獨立產權，使用上較有彈性，但仍可能受社區規約所限制，如果當作倉庫堆放雜物或做其他方式使用，不僅可能違反規約，也會違反公寓大廈管理條例，可依法開罰。

工務局公寓大廈管理科指出，民眾所買的車位屬於上述哪一種，購屋簽約時，合約都會記載清楚，簽約前多留心，審慎評估自己的需求，才能減少日後爭議發生。

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