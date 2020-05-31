國巨集團併購 員工與親友搞內線遭訴吐錢獲緩刑

國巨集團近年積極併購，檢調查出，旗下員工藉此協同親友搞內線交易，共獲利新台幣69萬餘元。台北地院考量4名被告繳回犯罪所得，輕判並給予緩刑，須支付公庫共23萬元。

國巨集團董事長陳泰銘近年積極併購多家企業，但調查局查出，陳泰銘的王姓秘書與薛姓司機因此聽聞併購消息後，將情報告知親友，秘書、司機及親友等4人透過買賣股票獲利69萬餘元；台北地檢署依違反證券交易法內線交易罪嫌起訴4人。

判決書指出，王姓秘書民國105年底得知併購重大消息後，與丈夫徐男於106年1月購買奇力新、旺詮公司股票，賣出後獲利23萬2430元。薛姓司機則是將併購消息告知陳姓兄嫂，讓對方透過買賣旺詮股票獲利17萬1000元。

王女106年12月得知奇力新打算併購美磊後，在與徐男閒聊時，提及併購重大消息，徐男因認為有利可圖，透過買賣美磊股票獲利11萬5800元。徐男107年再度透過妻子得知凱美併購帛漢案，並藉由買賣帛漢股票獲利5900元。

另外，徐男透過王女知悉國巨有意收購君耀公司後，再度以買賣股票獲利5萬9667元。薛姓司機則是在開車接送陳泰銘時，聽聞陳泰銘提及「君耀」、「併購」等字眼，因此透過不知情親友帳戶買賣君耀股票，並獲利11萬644元。

台北地方法院審理後，考量4人對犯行坦承不諱，並繳回犯罪所得69萬5441元，日前判處王女1年2月刑期，緩刑2年，須支付公庫3萬元；徐男2年刑期，緩刑3年，須支付公庫10萬元；薛男1年10月刑期，緩刑3年，須支付公庫6萬元；陳女1年4月刑期，緩刑2年，須支付公庫4萬元。全案可上訴。