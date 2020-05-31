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帳戶成詐團詐騙工具 一句「已掛失」難逃刑責判2月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓男子的兩個金融帳戶在去年7月初遭詐騙集團使用，詐騙3名被害人，獲得贓款近25萬，贓款匯入趙的帳戶後，隨即被歹徒提領一空，警方獲報後，循線查出是趙的帳戶，但趙否認涉案，辯稱帳戶都放在機車內，去年7月中旬發現帳戶遺失後，「已向銀行掛失」，台中地院審理後，認定趙對帳戶是遺失還是遭竊的供述前後不一，且歹徒不會甘冒帳戶有遭警示、掛失，無法提領的風險，不採信趙辯詞，依詐欺罪判刑2月，得易科。

判決書指出，台中市趙姓男子的國泰世華銀行、台新銀行的金融帳戶，遭到詐騙集團使用，在去年7月5日時，歹徒以猜猜我是誰等手法，假冒朋友、房客、銀行客服人員等身分，向葉姓、游姓、陳姓男子等3人詐騙，三人分別匯款15萬、5萬、4.3萬到趙的帳戶內，隨即被歹徒提領一空，三人受害後向警方報案，警方循線查出是趙涉案。

趙姓男子到案後矢口否認涉案，辯稱之前偶改名，所以在去年6月間將兩個涉案的金融帳戶放在轎車的右前座置物箱，後來在同年7月15日時發現遺失，所以有向銀行掛失，但沒有報案，不過沒有將帳戶交給他人，也沒有提供密碼。

台中地院審理時認定，趙姓男子的帳戶被詐騙集團使用，得款近25萬，考量詐欺犯罪者收購人頭帳戶為時下常見之手法，歹徒利用部分民眾需款孔急或貪圖小利的心理因素，藉由登報、招攬等方式獲取金融機構帳戶提款卡、存摺及密碼之情形十分常見，執行也無重大困難，而原帳戶所有人既然出於自願提供帳戶供歹徒犯罪使用，則事後自行凍結帳戶、變更密碼或申請將原提款卡作廢並補發新卡的可能性極低。

台中地院指出，若人頭帳戶提款卡、存摺及密碼係以盜贓方式取得，則該詐欺犯罪者自須承擔原帳戶所有人隨時報警或求助金融機構應變處理之危險，進而使其費心詐騙之款項入帳後，面臨無法領出的窘境，詐欺犯罪者必確信人頭帳戶所有人不會報警或掛失止付，確定其等能自由使用該帳戶提款、轉帳，方會要求被害人匯入或存入該指定帳戶。

台中地院表示，若帳戶有遭警示的風險時，歹徒都會先小額匯款到該帳戶內確認，隨後再指示成員使用該帳戶，但調閱趙的金融帳戶資料，發現被害人匯款前，兩帳戶都無歹徒以小額匯款的方式測試，顯見歹徒對於該帳戶使用有信心，且趙雖然有對涉案金融帳戶掛失，不過已是在歹徒行詐之後，且對於帳戶是遺失或遭竊，前後說詞不一，加上也沒有報警，認定趙涉詐欺罪，依法判刑2月，得易科6萬罰金，可上訴。

台中市趙姓男子的金融帳戶成歹徒詐騙工具，去年7月間騙3人、得贓款近25萬，台中地院依法判刑2月，得易科。圖／報系資料照
台中市趙姓男子的金融帳戶成歹徒詐騙工具，去年7月間騙3人、得贓款近25萬，台中地院依法判刑2月，得易科。圖／報系資料照

詐騙集團 詐欺 贓款
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