影／死亡車禍影片好驚 桃市明天起交通大執法9天

桃園市警局最近統計發現1到4月發生交通死亡事故，高齡者交通事故激增，為此製作一段驚悚交通影音宣導民眾、高齡者注意交通安全，市警局今天上午宣布，明天（6月1日）起，全市10分局展開9天交通大執法，加強死亡車禍重點路段、時段及違規超速等行為取締。

因應桃園市今年前4個月交通死亡A1、受傷A2意外事故激增，市警局交通大隊長林樹國表示，市警局最新採購一批11組超速、噪音檢測設備，已通過驗收，也決定明天起，率先分發桃園、中壢區各5組、大溪區1組，使用取締違規汽機車、重機超速、噪音行為。

市警局交大指出，今年1到4月發生死亡交通事故58件，較去年同期增加8件，成長一成六，受傷事故1萬5144件，較去年同期增加1947件，亦成長一成五，分析今年死亡事故以機車最多，尤以65歲以上高齡者最多、20到24歲次之。

分析今年前4月交通事故，汽機車違規、不良駕駛仍是交通事故發生主因，高齡者騎乘機車則是A1死之事故最多，為防範高齡者騎機車、穿越馬路死亡件數瀕增，市警局製作交通死亡事故影音加強宣導。影音剪輯未依交通安全規則發生死亡事故畫面驚悚，以「奠」字宣導，呼籲用路人小心行車。