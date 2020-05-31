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以為想騎就騎CityBike代步半個小時 他被罰1萬4
高雄王姓男子今年3月看見路邊停放一輛「CityBike」公共自行車，竟直接騎走，不過才經過半個小時多，騎到鼓山區美術館路附近，就被CityBike所屬高雄捷運人員發現攔下並報警。高雄地院發現他是累犯侵占罪，依侵占離本人持有物罪最重可罰1萬5000元，判王姓男子罰1萬4000元，得易服勞役，可上訴。
據了解，「CityBike」前半小時免費、1個小時以內也僅需付5元，王姓男子遭判罰1萬4000元，已是他車資的2800倍。
判決指出，王姓男子今年3月3日10點半許，在高雄一間便利商店旁看見CityBike公共自行車，不過該輛車於今年1月18日在苓雅區四維公園租賃站遭竊而棄置，王卻直接騎走代步。
當天上午11點多，王姓男子騎到鼓山區美術館路附近，高雄捷運公司的黃姓聘僱人員發現後，查詢自行車編號確認是遺失車，便跟隨在後，直到三民區美都路攔下王姓男子並報案。
王姓男子辯稱，他不知道CityBike需要租賃，以為任何人想騎就可以騎，還指腳踏車車身也沒印需付費租賃的文字；法官認為，車身沒印要付費租賃或免費騎乘，但王可撥打上面的免付費客服電話號碼詢問，並沒任何困難之處，不採信王空話主張他認為該腳踏車可免費騎的說法。
該輛CityBike事後發還高捷公司，危害有減輕，法官仍考量王姓男子否認犯行，毫無悔意，先前曾犯侵占離本人持有物罪，若不處適當刑度，恐怕不足以讓他警惕避免再犯。
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