讓女性值大夜遭罰百萬 華航興訟敗訴

華航因讓女性員工值大夜班，遭桃園市政府依違反勞基法開罰100萬元。 圖／聯合報系資料照片

中華航空因讓女性員工值大夜班，遭桃園市政府依違反勞基法開罰100萬元。華航不服，提起行政訴訟。台北高等行政法院審理後，認為開罰並無違誤，判決華航敗訴。

判決指出，華航民國107年12月讓兩名女性員工在未經工會同意下值大夜班，違反勞基法規定，桃市以華航3年內違規7次為由，裁罰新台幣100萬元罰鍰。華航不服而提起行政訴訟。

華航主張，勞基法第49條規定涉嫌性別差別待遇，違反憲法保障的工作權及平等權，且華航與工會訂定的協約僅提及不得讓孕婦深夜出勤，代表工會同意女性員工從事夜間工作，請求撤銷原處分並聲請釋憲。

桃市府主張，勞基法規定，女性勞工於夜間工作須經工會同意部分，為立法者基於憲法保護勞工的政策選擇，並無違憲之虞，華航明知而仍有本件違規，屬故意行為，請求法院駁回華航告訴。華航工會則表示，並未同意女性員工夜間工作。

台北高等行政法院審理後，認為本件無裁定停審並聲請釋憲必要，華航無視公司有工會的事實，逕自使女性勞工從事夜間工作，確實違反勞基法規定，桃園市政府開罰並無違誤，判決華航敗訴，全案可上訴。