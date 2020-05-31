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宜蘭青年茶農故事遭冒名賣碧螺春 警方追查中

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭青年農民劉景源栽種好茶，曾榮獲農糧署頒給「亮點茶莊」，最近有不肖業者在臉書冒用其名號及曾受訪的影片，以移花接木手法販售所謂的碧螺春，劉景源得知後報警，縣府也呼籲消費者不要受騙。

宜蘭優秀青農劉景源19歲就承接家業，從事宜蘭茶產銷及休閒體驗，獲農委會多項產業輔導，他同時也是宜蘭青年農民聯誼會會長，近年將冬山鄉在地特產文旦柚之柚花，藉由窨製焙茶技術，融合於其自產之金萱烏龍及金萱紅茶等茶品，深受年青朋友喜愛。

最近臉書常常出現一則「守護爸爸的”亮點茶莊”台灣頂級綠茶-宜蘭碧螺」廣告，文案中截錄盜用冬山鄉青年農民劉景源與星源茶園的相關新聞影片，及其獲農糧署頒受「亮點茶莊」名稱，並引用該青年農民的成長故事，販賣並非宜蘭特產的碧螺春茶葉。

劉景源上周五得知後報警，農委會也得知此事，但仿冒的IP位置來自大陸，偵查上有些困難。縣政府呼籲大家一定要看乎清認乎明，廣告中如果沒有清楚的聯絡方式、公開的販售人資訊，並用不合常理的方式訂價，務必提高警覺，才不會買到仿冒茶。

臉書上有人假冒宜蘭青年農民劉景源栽種好茶的故事，並以他曾榮獲農糧署「亮點茶莊」名號，移花接木，販售不是產自宜蘭的碧螺春。圖／劉景源提供
臉書上有人假冒宜蘭青年農民劉景源栽種好茶的故事，並以他曾榮獲農糧署「亮點茶莊」名號，移花接木，販售不是產自宜蘭的碧螺春。圖／劉景源提供
臉書上有人假冒宜蘭青年農民劉景源栽種好茶的故事，並以他曾榮獲農糧署「亮點茶莊」名號，移花接木，販售不是產自宜蘭的碧螺春。圖／劉景源提供
臉書上有人假冒宜蘭青年農民劉景源栽種好茶的故事，並以他曾榮獲農糧署「亮點茶莊」名號，移花接木，販售不是產自宜蘭的碧螺春。圖／劉景源提供

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