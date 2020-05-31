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父親早年流連聲色場所 子女聲請免除扶養法官裁准

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

陳姓姐弟4人以父親結婚後，幾乎每天花天酒地，流連忘返聲色場所，他們4人從小都由母親獨自一人扶養，父親對家庭無絲毫付出，向台南地方法院聲請免除對父親扶養義務；法官認為，陳父對子女4人無正當理由未盡扶養義務，裁准陳姓姐弟請求。

陳家姐弟主張，父親於1979年7月間無故離家出走，雖曾先後返家探視子女3、4次，自1981年起迄今未返家，更遑論照顧子女，完全沒有為人父該有責任感。

陳的子女說，母親為保全家庭完整性，獨力支撐整個家庭，直至2001年12月間，母親為避免父親個人債務牽扯到子女，才鼓起勇氣提起離婚請求，經台南地院判決離婚確定。

陳家大姐表示，父親1979年7月間無故離家出走，她才13歲，正值需要父親保護照養，父親竟不告而別、銷聲匿跡，未給予任何扶養照顧費用，她從國中時期便與弟妹於下課回家後共同做家庭代工，賺取學費，減輕家中經濟負擔。

法官調查，陳父名下財產，顯難維持生活，並且因年邁生病，由台南市政府社會局緊急安置中，有必要接受子女扶養，但子女主張他和母親從結婚至離婚期間，未曾照顧子女，婚後成日花天酒地、流連忘返聲色場所，對家庭無絲毫付出，對子女未盡扶養義務，子女都由母親獨力負擔扶養義務，陳父不否認，

法官認為，陳父於子女年幼年時即拋妻棄子，在外與他人生活，對於4名子女沒有正當理由，未盡扶養義務，情節重大。陳家姐弟4人請求免除父親扶養義務，核與民法第1118條1第2項規定，為有理由，應予准許，全案可抗告。

陳姓姐弟4人以父親結婚後，幾乎每天流連忘返聲色場所，向台南地方法院聲請免除對父親扶養義務；法官認為，陳父對子女4人無正當理由未盡扶養義務，裁准請求。圖／本報資料照片
陳姓姐弟4人以父親結婚後，幾乎每天流連忘返聲色場所，向台南地方法院聲請免除對父親扶養義務；法官認為，陳父對子女4人無正當理由未盡扶養義務，裁准請求。圖／本報資料照片

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