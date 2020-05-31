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黑幫大哥變「特工」 刺探中科院軍機遭收押

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

天道盟份子林韋志因捲入竹聯幫會長遭凌虐致死案潛逃大陸，林在大陸期間涉接受中共國安部金援，從大哥轉型變「情報員」，唆使2名事業夥伴刺探、收集中科院機敏情資，這2名共犯「失事」後，中共認為林無利用價值，日前以非法入境為由遣送回台，當天即遭高檢署依違反國家情報工作法聲押禁見獲准，成為情工法修法後，首位被羈押的共諜。

立法院去年三讀通過國家情報工作法修正條文，將「為外國勢力或境外敵對勢力，以刺探、蒐集、竊取、洩漏、交付或其他不正當方法取得營業秘密」納入範圍，從事間諜最重可處無期徒刑，追訴權時效改為終身。

國家中山科學研究院位於龍潭，是國防部的研究機構，主要研發火箭、雄三飛彈等高端軍事科技，近年政府力推「國防自主」政策，中共將中科院視為首要情蒐滲透目標；過去曾發生科技商人葉裕鎮被中共吸收，買通中科院前技術員陳士良、旅美華僑許希哲，取得中科院軍事機密。

竹聯幫南堂前南賢會長陳智強2018年被3名天道盟份子擄走，載往新北鶯歌鐵皮屋內圍毆凌虐、持膠帶勒斃；警方當時為釐清林韋志（41歲）有無牽涉此案，原計畫約談林到案，林卻事先跑到大陸避風頭。

調查局國安站發現，林韋志在大陸經濟來源斷炊，中共國安部得知林在台投資的「捷信工程」公司，承包軍方工程，以提供金援為誘因，吸收林從事諜報工作，要林想辦法從台灣取得軍事資料，林因而指示公司股東張信健、林鋒杰，攜帶公司承攬軍方工程契約等文件，前往大陸「談生意」。

據調查，張信健、林鋒杰赴大陸找林韋志時，雙方約在一家飯店碰面，當時中共情治人員也在場，張信健交付相關工程契約後，該情治人員發現裡面有中科院資料，又知悉張的親友另有軍方背景，趁張回房間休息時，私下找張聊天，希望幫忙刺探中科院軍事機密。

林韋志獲悉後，擔心「功勞」被張信健搶走，從此失去金援，要求張務必透過他當中間人，轉手傳遞或交付相關資料。據了解，張多次透過林交付些許軍方人員個資，但重要機密文件並無被取得洩漏。

調查局去年搜索約談張信健、林鋒杰到案，希望掌握對岸中共情治人員身分與單位，預防其他機敏單位遭滲透可能，但張、林均供稱，該人員真實身分只有林韋志知悉，無論是消息傳遞或金錢交付，都由林當中間人，林因此被認定為全案主謀。

檢方去年依刺探收集國防秘密罪起訴張信健、林鋒杰，林韋志發布通緝；法院判張3年徒刑、林1年10月徒刑定讞，今年3月均已入監執行。

2018年竹聯幫與天道盟發生械鬥，卻意外扯出一樁共諜刺探軍機案，許多道上大哥聽聞都感到詫異。圖／資料照片
2018年竹聯幫與天道盟發生械鬥，卻意外扯出一樁共諜刺探軍機案，許多道上大哥聽聞都感到詫異。圖／資料照片
竹聯幫南堂前南賢會長陳智強。圖／資料照片
竹聯幫南堂前南賢會長陳智強。圖／資料照片

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