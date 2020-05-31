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交友盒、龍蝦、口罩… 夾娃娃機遊走法律邊緣

聯合報 / 記者柯毓庭／新北報導

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩。 圖／聯合報系資料照片
夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩。 圖／聯合報系資料照片

選物販賣機內商品陳列千奇百怪，除了常見的公仔、玩偶外，更有精品名牌包、成人情趣用品、電子煙、香水、護手霜、泡麵零食等，甚至是內有女性聯絡資訊的「交友盒」，以及活體生物；另有夾娃娃機台主搭新冠疫情便車，在機台內放置醫療用口罩，事實上有些產品已觸法，但娃娃機台主可能還不知道會吃官司。

中和地區曾有一名馮姓男子，為協助販賣小龍蝦的朋友找通路銷售，吸引顧客上門夾娃娃試手氣，竟在機台內放置高價活體小龍蝦、大閘蟹供人夾取，因民眾檢舉，警方會同市府經發局人員查緝，最後被依賭博罪、電子遊戲場業管理條例將送辦。

除了活體生物，夾娃娃機內如擺放香水等化妝品、成人情趣用品、電子菸、醫療用品如口罩、ＯＫ繃等，皆已觸犯法律。

雖然經濟部在二○一二年二月時已將選物販賣機訂為「採對價取物方式，無涉及偶然機率決定勝負」，但當保夾金額設定過高，有可能涉及賭博罪。

新店地區就曾有一名陳姓男子，因保夾金額明顯高出商品價值許多，客人只要投入十元硬幣就有機會夾到，被認定涉犯賭博罪；另外刮刮樂、商品兌換券等，因內容、價值具有不確定性，同樣觸犯賭博罪。

經濟部因夾娃娃機商品爭議多，二○一八年五月開會，明訂十項評鑑參考標準，其中一項規定，夾娃娃機「具有保證取物功能，且保證取物金額不得超過新台幣七百九十元」。

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