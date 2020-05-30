快訊

美國宣布取消香港「特殊待遇」 港府回應了

持報夾暴打80歲阿嬤重傷 情緒障礙症男子判無罪監護2年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有名罹患雙相情緒障礙症男子，去年2月16日上午7時50分在仁德區成功里活動中心，無故暴怒，持鋁製報夾毆打80歲阿嬤頭部及背部，還命令她跪下，再以腳踹擊阿嬤，致她頭皮撕裂傷、左側外踝骨骨折等傷害，檢方依傷害及強制罪嫌起訴，經嘉南療養院鑑定，男子辨識其行為違法能力，已達完全喪失，台南地院合議庭判他無罪，並令入相當處所，施以監護2年。

案發當日，歸仁警分局會同歸仁衛生所護理師會談，評估當事人定向感、時間感不清，自訴有看見東西飛來飛去，甚至嚇他，疑有視幻覺；自訴有聽到「反攻大陸」、「中華民國萬歲萬萬歲」，疑有聽幻覺。

他表示，罹躁鬱症40多年，母親也死於躁鬱症，忘記何時吃藥，早上打老婦人時，頭上流下的是青色的一條東西；護理師認其思考缺乏現實感，疑似有妄想。

台南地院合議庭囑託嘉南療養院就男子行為時的精神狀態進行鑑定，認為他患有「第一型雙相情緒障礙症」，案發時處於「躁症發作，重度，具精神病特徵」，在「躁症」、「誇大妄想」影響下，被告辨識其行為違法能力，已達完全喪失。

因此，合議庭認為男子行為當下，有刑法第19條第1項所定因精神障礙致欠缺辨識行為能力的情形，應屬不罰。

鑑定報告建議，男子長期不規則服藥，近3年間，因妻子過世後獨居，無人照料及提醒他服藥，使得其發病狀態較之前嚴重，先有飆車自撞成重傷，不到半年又有本案發生，可見他在長期第一型雙相情緒障礙症影響下，功能退化，若令其病情反覆發作、功能將繼續退化，則有極高再犯風險。依照過去病史，在治療後改善許多，接受精神復健，仍有相當程度的復健潛能。

合議庭認為，就現今精神醫療角度，建議被告予以監護處分2年，除以藥物治療外，應同時配合心理治療、精神復健、職能治療，增進病識感與服藥順從性、強化對情緒症狀與壓力的因應技巧、提升自制能力、積極安排與建構家庭及社區支持系統，以避免被告因精神疾病而對其個人、家庭及社會造成難以預期的危害，期收治本之效。

台南地院合議庭認為男子行為當下，因精神障礙致欠缺辨識行為能力的情形，判他無罪，令入相當處所，施以監護2年。本報資料照
台南地院合議庭認為男子行為當下，因精神障礙致欠缺辨識行為能力的情形，判他無罪，令入相當處所，施以監護2年。本報資料照

復健 護理師 衛生所
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

疫情放大看護荒 護理師擦澡、換尿布還要急救工作爆量

法官老爸關說肇逃判無罪 再審恐翻案他撤上訴

3人被控對國一女學生性侵判無罪 原因是手機發話地不同

「最美小三」暴打大老婆 韓素希揭拍攝真相「很想死」

相關新聞

女客租到凶宅怒告房東及不動產公司 一審獲賠

台北市劉姓女子租到凶宅，交了2個月房租才發現，怒打官司求償。士林地院審結，該屋確實曾發生輕生，張姓屋主未盡告知義務，不動...

狠心爸媽未婚生子丟陽台致死 雄檢起訴加重求刑

黃姓男子和宋姓女子未婚懷孕，宋女在小港區租屋處產下男嬰後竟丟在陽台致死，兩人事後工地棄屍。高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴兩...

詐騙有新招／誆165加Line 警民聯手阻詐80萬

新北市板橋區陳姓男子日前接到詐騙集團來電，誆稱他積欠電話費沒繳，接著又轉接給反詐騙165專線，對方要求男子加Line，傳...

機車裝GPS跟監前女友求復合 修車技工處拘役80日

卓姓修車技工不滿蔡姓前女友拒絕復合，去年9月初購買GPS衛星定位追蹤器，以強力磁鐵吸附在女方機車置物箱下方跟監其行蹤，9...

國道逼車害命！他遭輕罪起訴 法院認有故意改重罪判刑

劉姓男子不滿高姓貨車司機上匝道超車，在國道1號上多次急煞企圖攔阻對方，害高反應不及追撞失控翻車，整個人被拋出車外重摔慘死...

陸軍二等兵自稱遭霸凌 亮斧頭揚言砍班長遭恐嚇起訴

陸軍某營區黃姓二兵自稱不滿班長管教、常遭霸凌，利用營長、連長及士官長等一共6名軍士官到他家關懷訪視時，竟當面亮出1把斧頭...

八仙案民事判賠首例／22歲女53%體面積燒傷 判717萬

八仙塵爆釀十五死四八四傷，主辦派對的「玩色創意」負責人呂忠吉已入監服刑，士林地院昨天對傷者林沛茹民事部分宣判，判決玩色創...

蔡總統學位疑雲／張惇涵出庭 法官提醒「不要自己扛責任」

針對蔡英文總統的博士學位疑雲，總統府發言人張惇涵曾指媒體主持人彭文正評論不實，彭反控張誹謗。台北地院昨天開庭，張稱當時回...

提供未成年電子煙 嘉市最重罰10萬

嘉義市議會昨天三讀通過「電子煙危害防制自治條例」草案，成為全國第3個三讀通過縣市，規範未滿18歲不得吸食、持有電子煙或相...

手部舒壓玩具？夾娃娃機放成人用品被罰2萬元

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩，不過台南有業者在夾娃娃機內放置成人用品，甚至還有女性性器官模型，...

林益世申報財產不實案 二審法院發回

林益世在100年間擔任立委卻財產申報不實，遭監察院裁罰400萬元及50萬元，林益世興訟抗罰，一審判50萬元部分撤銷，其餘...

繼父未好好照顧母親 年輕兄弟聯手痛毆他致死

桃園周姓兄弟不滿黃姓繼父沒好好照顧媽媽聯手痛毆對方，哥哥還抓黃的頭撞汽車板金，導致頭顱骨折死亡，弟弟則坦言，父母離異黃成...

熱門新聞

醫院前驚聲巨響 嘉義市忠孝路2車相撞車頭毀人受傷

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

86歲老翁開賓士北市信義區連撞9車 暴衝人行道進停車場

蔡總統學位疑雲／張惇涵出庭 法官提醒「不要自己扛責任」

一家5口溪床野餐 父救起女兒反被溪水沖走晚間暫停搜救

國道逼車害命！他遭輕罪起訴 法院認有故意改重罪判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。