持報夾暴打80歲阿嬤重傷 情緒障礙症男子判無罪監護2年

台南市有名罹患雙相情緒障礙症男子，去年2月16日上午7時50分在仁德區成功里活動中心，無故暴怒，持鋁製報夾毆打80歲阿嬤頭部及背部，還命令她跪下，再以腳踹擊阿嬤，致她頭皮撕裂傷、左側外踝骨骨折等傷害，檢方依傷害及強制罪嫌起訴，經嘉南療養院鑑定，男子辨識其行為違法能力，已達完全喪失，台南地院合議庭判他無罪，並令入相當處所，施以監護2年。

案發當日，歸仁警分局會同歸仁衛生所護理師會談，評估當事人定向感、時間感不清，自訴有看見東西飛來飛去，甚至嚇他，疑有視幻覺；自訴有聽到「反攻大陸」、「中華民國萬歲萬萬歲」，疑有聽幻覺。

他表示，罹躁鬱症40多年，母親也死於躁鬱症，忘記何時吃藥，早上打老婦人時，頭上流下的是青色的一條東西；護理師認其思考缺乏現實感，疑似有妄想。

台南地院合議庭囑託嘉南療養院就男子行為時的精神狀態進行鑑定，認為他患有「第一型雙相情緒障礙症」，案發時處於「躁症發作，重度，具精神病特徵」，在「躁症」、「誇大妄想」影響下，被告辨識其行為違法能力，已達完全喪失。

因此，合議庭認為男子行為當下，有刑法第19條第1項所定因精神障礙致欠缺辨識行為能力的情形，應屬不罰。

鑑定報告建議，男子長期不規則服藥，近3年間，因妻子過世後獨居，無人照料及提醒他服藥，使得其發病狀態較之前嚴重，先有飆車自撞成重傷，不到半年又有本案發生，可見他在長期第一型雙相情緒障礙症影響下，功能退化，若令其病情反覆發作、功能將繼續退化，則有極高再犯風險。依照過去病史，在治療後改善許多，接受精神復健，仍有相當程度的復健潛能。