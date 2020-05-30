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女客租到凶宅怒告房東及不動產公司 一審獲賠
台北市劉姓女子租到凶宅，交了2個月房租才發現，怒打官司求償。士林地院審結，該屋確實曾發生輕生，張姓屋主未盡告知義務，不動產公司仲介也未查證，兩方應返還劉女全數金額，可上訴。
劉女主張，張姓房東明知該屋2013年發生輕生事件，卻隱瞞未告知；張及不動產公司應返還她已支付5萬租金、1萬2500元服務費、管理費及清潔費6903元。
張姓房東主張，在他取得該屋產權前，並不知曾發生輕生。法官調查，新聞媒體對於該輕生事件早有報導。
法官認為，張姓房東明知是凶宅，卻未告知不動產公司，應返還5萬租金給劉女；不動產公司仲介未做好查證，僅聽信房東片面之詞就代租，應返還管理費、清潔及服務費共1萬9403元。
法官另判處不動產公司應支付懲罰性賠償金5000元，全案可上訴。
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