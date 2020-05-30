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疏於查證出租凶宅 不動產公司判賠

中央社 / 台北30日電

劉姓民眾經不動產公司仲介租房，事後發現屋內曾有人尋短，打官司求償。士林地方法院認為仲介人員疏於查證，不動產公司須退還服務費、補貼管理費，另須支付懲罰性賠償金5000元。

劉姓民眾同時向房東求償，法官判房東返還租金5萬元，全案仍可上訴。

士林地方法院判決書指出，劉姓民眾透過不動產公司租下張姓房東名下房屋，支付2個月的租金新台幣5萬元，並支付不動產公司服務費1萬2500元，另繳交管理費、清潔費共6903元。

劉姓民眾事後發現，房子在民國102年曾發生自殺事件，主張房東故意隱瞞，不動產公司與負責仲介的員工未盡告知義務。

張姓房東主張自殺事件是在他取得房屋產權前發生，但承審法官認為，凶宅與否影響承租人是否承租甚鉅，張姓房東明知房屋為凶宅卻未告知承租人，劉姓民眾主張撤銷租約有理，判張姓房東返還租金5萬元。

法官也認為，房仲業者仲介時，應盡力查詢房屋是否為凶宅，不能只以房東片面回答作為認定依據，但本案因不動產公司疏忽未詢問房東持有產權前，房屋是否有可認定為凶宅的情事，也未再做進一步調查，導致承租人誤信房屋非凶宅而陷於錯誤簽約。

法官判不動產公司與負責仲介的員工應連帶賠償劉姓民眾管理費、清潔費共6903元，不動產公司須退還服務費1萬2500元，另審酌過失程度，判不動產公司支付懲罰性賠償金5000元。

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