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狠心爸媽未婚生子丟陽台致死 雄檢起訴加重求刑

中央社 / 記者陳朝福高雄30日電

黃姓男子和宋姓女子未婚懷孕，宋女在小港區租屋處產下男嬰後竟丟在陽台致死，兩人事後工地棄屍。高雄地檢署偵結後依殺人罪起訴兩人，並請法院依違反兒少法規定加重其刑。

檢方起訴書指出，由於28歲黃男與19歲宋女都是通報失蹤人口，去年11月5日在台中市中山路一處超商為警尋獲。宋女因未婚懷孕被列入關懷對象，經聯繫高雄市社會局發現她已過了分娩日期，卻不見將孩子帶在身邊，也不願意交代孩子去處，全案交高市小港警分局調查。

警方偵訊突破2人心防，兩人去年10月8日在小港區租屋處產下男嬰，宋女說，廁所產子後喊黃男進來幫忙，她自己先回房休息，有聽到孩子在哭。

黃男警訊先堅稱男嬰一出生就已死亡，才以黑色垃圾袋包裹放在陽台；但檢察官複訊時坦承看到孩子一直哭，不知該怎麼辦，順手拿出黑色垃圾袋先包住剛出生孩子，想說先放到陽台，沒沒久哭聲停前往查看，才發現孩子已死，事後兩人商議，徒步棄屍在附近一處有圍欄工地。

檢方掌握房東說法、DNA親子鑑定報告書、高雄聯醫病例，以及路口監視器檔案等事證，認為黃、宋兩人明知剛出生的男嬰沒有自保能力，竟沒給保暖衣物和食物就棄置在陽台等死，有殺人之不確定故意，偵結後依殺人罪起訴，並建請法院依違反兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

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