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詐騙有新招／誆165加Line 警民聯手阻詐80萬

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區陳姓男子日前接到詐騙集團來電，誆稱他積欠電話費沒繳，接著又轉接給反詐騙165專線，對方要求男子加Line，傳了一張台中地檢署的刑事傳票，要他提領80萬現金交付監管，否則會被收押，陳男情急下跑到銀行提款，行員見他神色緊張連忙報警，板橋警分局板橋派出所員警到場了解，拆穿這場騙局，也保住陳男辛苦存下的80萬元積蓄。

據瞭解，70歲陳姓男子是退休公教人員，幾天前他獨自在家接到一通未顯示來電的電話，對方劈頭就跟他說，「你申請手機積欠電話費2萬多元，都是撥打去大陸的電話。」陳男一頭霧水說，「我沒申請手機啊！」對方於是將電話轉給反詐騙165專線。

一名自稱165專線人員親切詢問還對陳男說，「那你先加入我們的LINE，我傳一張刑事傳票給你看。」陳男加入後，沒多久手機收到對方傳來一張台中地檢署刑事傳票，上頭清楚寫著陳男大名，還說他涉及一起毒品洗錢案，算是重罪，銀行帳戶內的錢已被法官凍結，又詢問陳男是否還有其他存款，他據實以告，假165專線人員要求他立即到銀行領出80萬元交付監管，才能免除牢獄之災。

陳男害怕被關，急忙跑到住家附近的中國信託銀行，向櫃台表示要領款80萬元，李姓行員機警詢問用途，但詐騙集團早就跟陳男洗腦，要他騙櫃台行員說是裝修房屋用途，行員見老翁神色緊張，心不在焉，於是暗中報警。

板橋派出所警員李明軒獲報趕到現場，熱心查詢狀況，看到陳男出示又是地檢署傳票，於是馬上向陳男解說這完全是一場騙局，陳男才恍然大悟，趕緊把80萬元又存回去。

板橋警分局偵查隊長林子翔表示，過去詐騙集團都會要求車手親自拿偽造的刑事傳票給被害人，如此增加被捕風險，因此現在改採通訊軟體傳送，但仍破綻百出，他強調，一來165專線不會要求民眾加LINE，二來刑事傳票更不會用這樣的方式送達，民眾若是收到這樣的傳票可立刻報警查證。

詐騙有新招，誆稱165線人員要求被害人加Line企圖詐騙，板橋警民聯手阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
詐騙有新招，誆稱165線人員要求被害人加Line企圖詐騙，板橋警民聯手阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
詐騙有新招，誆稱165線人員要求被害人加Line企圖詐騙，板橋警民聯手阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝
詐騙有新招，誆稱165線人員要求被害人加Line企圖詐騙，板橋警民聯手阻詐80萬元。記者王長鼎／翻攝

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