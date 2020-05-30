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機車裝GPS跟監前女友求復合 修車技工處拘役80日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

卓姓修車技工不滿蔡姓前女友拒絕復合，去年9月初購買GPS衛星定位追蹤器，以強力磁鐵吸附在女方機車置物箱下方跟監其行蹤，9月22日他得知蔡女位置前往守候，發現她與男性友人現身後發生衝突，強取手機不讓她報警，又臉書上留言恐嚇，蔡女察覺不對赴機車行才起出GPS，台南地院認卓犯竊錄他人非公開活動罪、強制罪及恐嚇危害安全罪，應執行拘役80日，可上訴。

檢警調查，卓與蔡女原為男女朋友，去年5月間分手後，卓不滿蔡女避不見面且拒絕復合，去年9月上旬，採購GPS衛星定位追蹤器後，前往蔡女位在台南市北區租屋處附近路旁，以強力磁鐵吸附在蔡女機車置物箱下方，利用追蹤器回傳定位功能，紀錄追蹤其機車所在位置、移動方向等資訊，掌握蔡女行蹤。

去年9月22日凌晨，卓發現蔡女機車停放在北區和緯路與文賢三街口附近，前往該處守候，直至上午3時，他見蔡女與男性友人現身，雙方發生爭執衝突，他見蔡女手持手機欲報警，強行取走手機，不讓她使用。蔡女友人趁隙報警，警方據報到場處理，卓才將手機交還女方離去。

卓心生不滿，隨後上網至蔡女臉書留言恫嚇「你不好好講我一定沒完沒了，要就好好講自己想清楚，好好講我自己會離開」、「…我們的感情事要管，我陪你玩」等語。事後蔡女前往機車行檢查機車，當場取出卓裝設的GPS，報警處理。卓到案後坦承犯行。

台南地院審酌，卓對於男女交往分合的感情問題，本應理性處理，好聚好散，竊錄他人非公開活動方式、強制與恐嚇等行為，非但無法彌補感情，更已對蔡女造成極大傷害與不安。惟念卓犯後坦承犯行與表示願與蔡女和解的態度，兼衡智識程度，家庭生活與經濟狀況等一切情狀，認卓犯竊錄他人非公開活動罪、強制罪及恐嚇危害安全罪，應執行拘役80日，可易科罰金，可上訴。

台南地院認卓姓男子犯竊錄他人非公開活動罪、強制罪及恐嚇危害安全罪，應執行拘役80日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認卓姓男子犯竊錄他人非公開活動罪、強制罪及恐嚇危害安全罪，應執行拘役80日，可上訴。圖／本報資料照

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