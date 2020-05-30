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粗獷外型板橋警獲墨寶 鐵漢柔情感化在監受刑人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局沙崙派出所員警傅志平日前收到了一件自台北看守所寄出的小包裹，原以為是有人要寄交檢舉或是投訴的書面資料，經拆閱後，發覺包裹的內容物為一幅字跡書寫工整的全開宣紙書帖，看到信內署名才知是住在他管區也被抓過的治安顧慮男子「小文」。

「小文」在監所中悔過靜思之際，回想尚未入監之前，住家勤區員警傅志平針對其治安顧慮人口身分來執行勤區訪查，當傅員第一次出現在「小文」家門口的當下，他頓時被這位外型粗獷，身高180公分及超過100公斤的體格壯碩員警嚇了一跳，以為是要來抓人，讓他緊張得半响，當傅員表明他是管區員警，因「小文」之前的犯罪紀錄讓他成為警方的「治安顧慮」人口，依規定勤區員警需訪查了解其之前所犯的罪行及現在的工作及生活等狀況，

「小文」向傅警員講述他因之前有施用毒品，導致睡覺前都需服用安眠藥才有辦法入睡，而吃了安眠藥以後有幾次都在自己不自知的狀況下出門，做了ㄧ些的違法行為，而事後當警察找上門，他都不知道他有犯了什麼罪，當員警拿出影像讓他知道所犯何事時，他懊悔萬分所為，傅員對於他的遭遇深感同情，鼓勵「小文」要有正常工作及良好的生活習慣，應該就可緩和不用依賴安眠藥助眠。

博員之後受理轄內一件機車失竊案，調閱該案竊嫌影像畫面，他ㄧ眼就認出正是幾天前訪查的「治安顧慮」人口「小文」，二話不說以電話通知「小文」到所說明，「小文」不久出現在派出所，也向傅員坦承機車是他所偷。

傅員見「小文」有認錯及悔過的態度，但他口中也埋怨說更生人很難找到工作，便鼓勵他，只要他願意改過遷善，並可以吃苦的話，願意動用自己的關係幫「小文」找工作讓其得以正常過活，在入監前，他都是在傅員引介下在朋友的工作場上按時上工做事。

在服刑期間，「小文」醒思一生中，除了家人對自己的包容外，身邊都沒有過一個真心關懷自己的朋友，有互動的多數是找他去做不對的事情，反而是曾逮捕他的傅員，用心教導他改過向善，便將在監所學寫的書法及寫下感謝信寄給傅員，誠摯感謝他的真心勸導，且並沒貼標籤放棄對他。

溫馨感化受刑人事蹟，傅志平只是輕描淡寫的說，人在公門好修行，只是一個微不足道的關心付出，為迷途知返的人點一盞燈，給予我滿滿的成就感。

新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供
新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供
新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供
新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供
新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供
新北市板橋警分局沙崙派出所日前收到從看守所寄來的包裹，收件人員警傅志平看到是自己抓過的受刑人寄來一幅書法，字跡工整令他也忍不住稱讚。圖／警方提供

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