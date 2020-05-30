陸軍二等兵自稱遭霸凌 亮斧頭揚言砍班長遭恐嚇起訴

陸軍某營區黃姓二兵自稱不滿班長管教、常遭霸凌，利用營長、連長及士官長等一共6名軍士官到他家關懷訪視時，竟當面亮出1把斧頭放在桌上，對其中1名班長說「今天本來要拿斧頭砍你，後面還有鐵棍和菜刀」，黃辯稱當天精神恍惚，但檢方不採信偵結依對上官施恐嚇罪起訴他。

檢方調查，黃男（20歲）前年11月曾在寢室內，陸續竊取陳姓同袍的拖鞋、S腰帶，對方遍尋不著二度詢問下才發現。

隔年3月8日，該單位的營長、連長、輔導長、連士官長及班長等人前往黃住家關懷訪問時，黃竟然當著眾人面，突然拿出1把斧頭放在桌上，還對在場的1名班長恫稱「我今天本來要拿斧頭砍你，而且在你背後還預置了鐵棍跟菜刀」，以此恐嚇對方生命、身體安全。

檢方訊時，黃坦承恐嚇犯行，但辯稱因為在軍中常遭該名班長霸凌、騷擾，自己精神也出狀況，當天有吃藥導致精神恍惚，不知道自己在幹嘛，而且說的都是氣話，不會真的去做，另也否認竊取同袍拖鞋，但坦承有拿對方S腰帶。

班長則供稱，當晚5點多和其他單位長官到黃住家，黃就拿出1把斧頭放在桌上，向他恫嚇「今天本來要砍你，後面還預置鐵棍跟菜刀」，其他在場的軍、士官也指證歷歷，並提出現場斧頭照片佐證。