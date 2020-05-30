通姦罪違憲失效！員警樂見不用再撿保險套、公親變事主

大法官會議昨天作成「釋字791號」解釋文，宣告刑法239條通姦罪違憲、立即失效；嘉義鹿草分監通姦罪黃姓女受刑人昨天傍晚隨即獲釋出獄；嘉義縣警察局調查轄區6個警分局，無受理偵辦中的通姦、相姦罪，若有新提告案件，停止受理，警方樂見通姦罪除罪化。

新北市一名偵查隊長說，過去其實同仁陪著配偶要去破門，是很尷尬的事情，實務上根本不可能破門，否則也可能構成違法，只能敲門、按電鈴，一直說「請開門」；如果對方不開門，就在門口耗著，等裡面的人真的開門。如果真的開門，還要用辦性交易的經驗，去垃圾桶、馬桶翻用過的保險套、衛生紙，吃力不討好，感受又差，夫妻之間的事，關警察什麼事？

員警指出，曾看過一名老公與小三被抓姦帶到派出所，雙方談判一待就長達7個小時，懷孕的元配要求老公跟小三簽下協議書，親友輪番上陣；類似這樣的疲勞轟炸，員警都受不了。

警方說，通姦、相姦罪告訴乃論，在警方刑案中占的比例很少，大法官會議宣告通姦罪違憲失效，對減輕警方辦案業務量有限，樂見通姦除罪法，回歸民事案件。

資深員警說，涉及夫妻私密關係，又有「小三」、「小王」介入的通姦、相姦案件，不好辦，有經驗的員警受理這類案件，不會如同徵信社，馬上找當事人陪同，衝前面「抓猴」、「抓姦在床」，夫妻間感情外遇，是非曲直難斷，有時候處理不好，員警還會公親變事主，變成當事人責難的對向。

另，民間傳說，辦「抓猴」、「抓姦在床」案件會帶來霉運（帶簑），資深員警說，有名年輕警員辦案很衝，有天受理通姦罪，帶頭衝，辦完後有人建議他拿個象徵性的紅包袋，去除霉運，年輕警員拒絕不相信民間傳說，結果不久就騎機車自撞樹受傷。