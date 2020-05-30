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蔡總統學位疑雲／張惇涵出庭 法官提醒「不要自己扛責任」

聯合報 / 記者王聖藜王寓中林政忠／台北報導

總統府發言人張惇涵。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人張惇涵。圖／聯合報系資料照片
針對蔡英文總統的博士學位疑雲，總統府發言人張惇涵曾指媒體主持人彭文正評論不實，彭反控張誹謗。台北地院昨天開庭，張稱當時回應彭的新聞稿，是他自己寫的，內容不須經過總統同意；法官一度提醒張：「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任。」

不過，總統府前發言人羅智強表示，涉及總統品格、操守等重大議題，府發言人絕對要先向總統報告或請總統過目，即使既定政策或一般事務，發言內容也要呈報總統備查，張惇涵根本是蔡政府「豬隊友」，想幫總統卸責，結果是此地無銀三百兩。總統府前副秘書長蕭旭岑說，張的發言絕非事實，如果發言人談話不需總統同意，「總統府發言人就叫名嘴了」。

彭文正自訴指出，張惇涵明知蔡英文博士學位屬於蔡的私人事務，與發言人一職無涉，卻因蔡深陷論文案風暴，去年開記者會時踰越權限，毀壞他的名譽，涉犯加重誹謗罪。彭也說，他在台大任教廿年，學經歷都在網站，沒有封存，也是第一屆檢察官評鑑委員會發言人，張惇涵以新聞稿抹黑他，如同指控醫師沒醫德、開錯藥，對專業人士的傷害，莫此為甚。

張惇涵在庭上聲稱，他負責新聞聯絡、輿情分析，基於對事實的查核，本於法定職責對外說明論文案，當天因輪值撰寫新聞稿，於是發布事實，但新聞稿寫作與總統無關，內容不須經過總統同意。

法官卓育璇追問，發稿前有無查證？張說，總統府曾說明蔡有申請博士證書，府方發言人臉書也揭示在倫敦政經學院的學生紀錄表，蔡於一九八四年畢業證書影本可輕易查詢，他本於認知才發布新聞回應；法官也反問，「難道僅憑影本就要相信你嗎？」「提出正本很困難嗎？」

總統府發言人 蔡英文 台大
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