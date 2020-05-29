檢方向加害人求償補償金 未在時效內請求遭敗訴

男子陳萬庭被控殺害劉姓員工，新北地檢署發放犯罪被害補償金137萬餘元給劉父後，提告向陳萬庭求償，二審今天認定未在時效內行使請求權，判新北地檢署敗訴，全案確定。

男子陳萬庭與劉姓員工同性情誼甚密，不滿對方欲與女友同居，趁兩人投宿汽車旅館時槍殺劉男。刑事部分，台灣高等法院更二審4月底依殺人罪，判陳男14年徒刑，全案上訴三審中。

二審新聞資料指出，新北地檢署發放犯罪被害補償金新台幣137萬餘元給劉姓員工父親後，提告向陳萬庭求償，一審判新北地檢署敗訴，經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，新北地檢署105年11月21日支付補償金時，已知悉陳萬庭為犯罪行為人，即可對他行使求償權，請求權時效應自105年11月22日起算2年，於107年11月21日完成，但新北地檢署遲至107年11月28日才聲請原法院對陳萬庭核發支付命令，明顯已罹於時效，陳萬庭以時效抗辯，拒絕給付，即屬有據，因此駁回上訴，仍判新北地檢署敗訴，全案確定。