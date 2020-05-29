友訊公司股東聲請禁止6月1日開股臨會 二審駁回

友訊公司股東以獨董鍾祥鳳、馮忠鵬已遭解職，向法院聲請禁止2人在6月1日召集股東臨時會，一審駁回聲請，股東不服提起抗告並向二審聲請同樣假處分，二審今天駁回抗告及聲請。

台灣高等法院公布新聞資料指出，抗告人友訊公司股東（浦聚投資股份有限公司、胡雪等）主張，董事會決議於6月15日召開股東常會選舉第12屆董事，鍾祥鳳、馮忠鵬為配合市場派人士奪取公司經營權，將召集於6月1日開股東臨時會，召集事由為解任高聚等4公司及陳立君第11屆董事職務。

抗告人主張，鍾祥鳳、馮忠鵬因違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第9款規定，導致獨立董事資格被解任，無權召集股東臨時會，召集程序有重大瑕疵，侵害股東權益，影響友訊公司營運。 另聲請准予禁止鍾祥鳳、馮忠鵬召集股東臨時會。

二審指出，抗告人未釋明本件有定假處分的急迫性及有何重大損害，因此駁回抗告及駁回聲請，全案還可抗告。