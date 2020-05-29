快訊

思想是自由的：一面柏林圍牆說出的謊言與希望

港版國安法的效應：美中台關係、金融地景大洗牌？

友訊公司股東聲請禁止6月1日開股臨會 二審駁回

中央社 / 台北29日電

友訊公司股東以獨董鍾祥鳳、馮忠鵬已遭解職，向法院聲請禁止2人在6月1日召集股東臨時會，一審駁回聲請，股東不服提起抗告並向二審聲請同樣假處分，二審今天駁回抗告及聲請。

台灣高等法院公布新聞資料指出，抗告人友訊公司股東（浦聚投資股份有限公司、胡雪等）主張，董事會決議於6月15日召開股東常會選舉第12屆董事，鍾祥鳳、馮忠鵬為配合市場派人士奪取公司經營權，將召集於6月1日開股東臨時會，召集事由為解任高聚等4公司及陳立君第11屆董事職務。

抗告人主張，鍾祥鳳、馮忠鵬因違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第9款規定，導致獨立董事資格被解任，無權召集股東臨時會，召集程序有重大瑕疵，侵害股東權益，影響友訊公司營運。 另聲請准予禁止鍾祥鳳、馮忠鵬召集股東臨時會。

二審指出，抗告人未釋明本件有定假處分的急迫性及有何重大損害，因此駁回抗告及駁回聲請，全案還可抗告。

台灣高等法院
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

法院駁回暫停股臨會聲請 友訊：非承認獨董資格

聲請停止執行罷免案再遭駁回 韓國瑜抗告送二審

剪斷前夫生殖器沖馬桶 二審仍判婦人8年

友訊公司派聲請6月1日暫停召開股臨會 法院駁回

相關新聞

去年11月公告遞補苗栗縣議員 許櫻萍今一審判當選無效

民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍被控「當選無效」案，苗栗地方法院今天一審判決她當選無效，全案可上訴。

林益世申報財產不實案 二審法院發回

林益世在100年間擔任立委卻財產申報不實，遭監察院裁罰400萬元及50萬元，林益世興訟抗罰，一審判50萬元部分撤銷，其餘...

繼父未好好照顧母親 年輕兄弟聯手痛毆他致死

桃園周姓兄弟不滿黃姓繼父沒好好照顧媽媽聯手痛毆對方，哥哥還抓黃的頭撞汽車板金，導致頭顱骨折死亡，弟弟則坦言，父母離異黃成...

林益世申報財產不實挨罰4百萬 最高行發回更審

行政院前秘書長林益世因收賄遭判刑，案件爆發後，監察院指林益世不實申報自己6000萬元與妻子彭愛佳的2415萬多元財產，各...

改裝車噪音擾人清夢 台南警方今晚起加強攔檢違規車

每逢假日青少年容易呼朋引伴到處遊蕩，特別在深夜或凌晨時段，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜的夜空迴盪不已，擾人清夢，更...

協助業者圍標 國防部女程式員涉貪起訴

國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室資通安全處范姓女程式員，因與特定廠商熟識，竟協助特定廠商圍標，經廉政署調查移送後，今...

遠航張綱維躲黑道追債可能逃亡 延押2個月

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產，偵查中被聲請羈押禁見獲准，張押期將屆，檢察官本周向法院聲請延押；台北地院今天開庭，認...

八仙案首判賠 22歲少女獲賠717萬元

2015年八仙塵爆事件造成15人死亡、484人受傷，傷者之一林沛茹當時僅17歲，才剛要上大學，全身卻有59%二至三度的大...

蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

總統府發言人張惇涵就總統蔡英文博士學位疑雲開記者會護駕，指台大新聞研究所前所長彭文正的評論不實、揚言提告，彭自訴張加重誹...

助理教授詐差旅費1萬 判3個月罰6萬

嘉義大學輔導諮商系高姓女助理教授向校方申報2017年8月到11月間，「教師赴公民營機構增能計畫」差旅費，實際上未報名參與...

坦承提供帳戶害苗博雅遭詐 婦人判拘役40天緩刑2年

新北一名許姓婦人去年7月將銀行帳戶出借給詐騙集團使用，導致不肖人士成功騙取台北市議員苗博雅和民眾趙姓女子財物，今被新北地...

男賣2元口罩佯稱醫療防疫級 向22名民眾詐財被訴

台中市民洪姓男子3月間在網路臉書社團張貼「最後一波口罩將到貨，太平面交，須先訂購如果有需要再私訊」，洪佯稱醫療級、防疫用...

熱門新聞

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃

上山採藥 人妻車震太猛出人命

蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

國1北上44公里國光客運、連結車追撞 司機骨折共8人送醫

車頭幾乎全毀！國光客運追撞貨車 司機骨折8人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。