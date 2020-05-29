友訊公司股東聲請禁止6月1日開股臨會 二審駁回
友訊公司股東以獨董鍾祥鳳、馮忠鵬已遭解職，向法院聲請禁止2人在6月1日召集股東臨時會，一審駁回聲請，股東不服提起抗告並向二審聲請同樣假處分，二審今天駁回抗告及聲請。
台灣高等法院公布新聞資料指出，抗告人友訊公司股東（浦聚投資股份有限公司、胡雪等）主張，董事會決議於6月15日召開股東常會選舉第12屆董事，鍾祥鳳、馮忠鵬為配合市場派人士奪取公司經營權，將召集於6月1日開股東臨時會，召集事由為解任高聚等4公司及陳立君第11屆董事職務。
抗告人主張，鍾祥鳳、馮忠鵬因違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項第9款規定，導致獨立董事資格被解任，無權召集股東臨時會，召集程序有重大瑕疵，侵害股東權益，影響友訊公司營運。 另聲請准予禁止鍾祥鳳、馮忠鵬召集股東臨時會。
二審指出，抗告人未釋明本件有定假處分的急迫性及有何重大損害，因此駁回抗告及駁回聲請，全案還可抗告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言