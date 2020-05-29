林益世申報財產不實案 二審法院發回

林益世擔任立委期間財產申報不實，遭監察院裁罰不服提上訴，被二審發回。圖／聯合報系資料照片 林益世在100年間擔任立委卻財產申報不實，遭監察院裁罰400萬元及50萬元，林益世興訟抗罰，一審判50萬元部分撤銷，其餘駁回，林益世不服提上訴，二審今天廢棄原判發回。

全案緣於，林益世擔任立法院第7屆立法委員期間，依公職人員財產申報法規定，應向監察院辦理定期財產申報。

監察院認為林益世以民國100年11月17日為申報基準日所申報的財產，未據實申報95萬美元、31萬7500美元及新台幣2000萬元，包括外幣折算為新台幣共約6000萬元，為故意隱匿財產為不實申報。

林益世另有未據實申報自身與妻子彭愛佳新台幣2200萬元、3萬9000美元、人民幣21萬元，包括外幣折算為新台幣共約2415萬322元，為故意申報不實。

監察院於105年12月間依公職人員財產申報法第12條第1項及第3項規定，分別裁處罰鍰新台幣400萬元及50萬元。

林益世不服提起行政訴訟，一審台北高等行政法院將原處分關於裁罰新台幣50萬元部分撤銷，並駁回其餘之訴。林益世不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院今天認定，原判決未依職權調查清楚，且有適用法規不當的違背法令情形，將原判決廢棄，發回台北高等行政法院審理。