繼父未好好照顧母親 年輕兄弟聯手痛毆他致死

桃園周姓兄弟不滿黃姓繼父沒好好照顧媽媽聯手痛毆對方，哥哥還抓黃的頭撞汽車板金，導致頭顱骨折死亡，弟弟則坦言，父母離異黃成了繼父，但兄弟對他一直心存疙瘩；法院審酌，弟弟僅朝黃揮拳，哥哥則抓他頭撞板金致死，各依傷害致死、傷害罪，判哥哥8年、弟弟8月徒刑，可上訴。

起訴指出，哥哥（21歲）、弟弟（19歲）因父母離婚，母親後來和黃男交往同居，兄弟對於黃後來成為繼父心存芥蒂，加上不滿黃沒好好照顧媽媽，去年10月20日2人和黃男及朋友一起到KTV唱歌，雙方酒後又因照顧母親問題起了口角。

結果弟弟先朝黃揮拳、推倒在地，並和哥哥一起將他載到石門水庫附近的空地，過程中黃因遭毆在車上嘔吐，哥哥心生不滿將他硬拖下車痛毆，甚至抓黃的頭去撞車子後面的板金，導致他頭顱骨折、全身傷痕累累，送醫急救仍不治。

檢方訊時，哥哥避重就輕，弟弟則坦言黃是他們繼父，因爸爸仍在世時媽媽就和黃再一起，兄弟自此再也沒和爸爸見面，和哥哥內心一直都有疙瘩。

法院審酌，對於在KTV揮拳毆打並推倒黃男部分，弟弟在偵、審過程均坦承，而哥哥起初辯稱在石門水庫附近空地，是不小心撞到黃的頭部，表示自己喝醉力氣不夠，想扶對方上車結果手滑才讓他撞到頭，但審理過程改口坦承認罪。

法院認為，哥哥因不滿黃男在車上嘔吐，才推倒他並抓頭去撞車輛板金，難認主觀上有要致黃於死犯意，至於哥哥是智識正常成年人，應知頭部是重要脆弱部位，若以外力攻擊恐致死，但仍執意為之，最終造成黃男顱骨骨折、顱內出血死亡，應負傷害致死罪責。

由於檢方同時依傷害致死起訴兄弟2人，但法院指出，依卷證資料弟弟僅在卡拉OK動手傷害黃，帶到石門水庫附近空地攻擊部分，僅有哥哥獨自動手，弟弟並未參與。