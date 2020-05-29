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去年11月公告遞補苗栗縣議員 許櫻萍今一審判當選無效

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍被控「當選無效」案，苗栗地方法院今天一審判決她當選無效，全案可上訴。

前年底九合一選舉，許櫻萍參加苗栗縣第一選區縣議員選舉，選舉結果為「落選頭」，去年11月8日經中央選委會公告遞補當選。

苗栗地方法院判決指出，被告許櫻萍去年11月8日經中央選委會公告遞補當選後，落選人胡忠勇對許櫻萍提起當選無效之訴，主張許櫻萍的楊姓樁腳在投票前以每票1000元代價向選民買票，楊並經苗栗地方法院及台中高分院判決有罪。

判決指出，許櫻萍否認楊姓男子是她的樁腳或競選團隊成員，只是民進黨熱心支持者，當天楊到頤和園、羅丹藝術家大樓是幫忙發放拜訪卡，她並未授意楊向選民買票，楊因為無法進入大樓發放，才會各包1000元給2名管理員，拜託兩人幫忙發放文宣品的工資。

苗栗地方法院審理後，法官認定楊姓男子從許櫻萍前一屆議員選舉就為她助選，並於許櫻萍當選後擔任她的秘書，這次選舉仍為許助選，並擔任黨員代表及評議委員，具有組織及人脈資源，衡情應受許櫻萍倚重，且競選期間頻繁前往許櫻萍競選總部幫忙，曾多次載競選團隊人員並與她一同沿街拜票，甚至數次與許櫻萍同車前往定點拜票，也曾協助處理路邊競選旗幟，實質上密集協助許櫻萍選務、拜票，實際上已是許櫻萍選戰團隊核心要角，並非一般民進黨的熱情支持者，綜合各項事證，足認定許櫻萍知情、授意或容許楊的賄選行為，因此判決許櫻萍當選無效。

本屆苗栗縣議員第一選區當選者，迄今已有2人因涉及賄選案被判當選無效，分別由民進黨籍的許櫻萍、徐筱菁遞補。

苗栗縣議員許櫻萍。報系資料照
苗栗縣議員許櫻萍。報系資料照

九合一選舉 當選無效 民進黨
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