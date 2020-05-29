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改裝車噪音擾人清夢 台南警方今晚起加強攔檢違規車

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

每逢假日青少年容易呼朋引伴到處遊蕩，特別在深夜或凌晨時段，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜的夜空迴盪不已，擾人清夢，更影響周邊道路交通安全。台南市警二分局今晚起針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查改裝車，攔檢取締危險駕車等違規行為，以維大眾安全與安寧。

市警二分局統計，中西區西門、府前、中華西、金華、民生等路段是轄區易肇事路段，因此，今晚安排勤務，將會同環保局等單位，在上述主要路段攔檢取締危險駕車及改裝車輛

交通組指出，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全。依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上、9600元以下的罰鍰，並責令檢驗。另改裝排氣管部分，除違反噪音管制法，另可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，全面持續加強稽查工作，展現執法決心與能力。同時利用各種機會，加強宣導，提升民眾守法觀念，一起共創安全、順暢的行車空間。

台南市警二分局統計，中西區西門、府前、中華西、金華、民生等路段是轄區易肇事路段，也將是攔檢取締危險駕車及改裝車輛的重點路段。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局統計，中西區西門、府前、中華西、金華、民生等路段是轄區易肇事路段，也將是攔檢取締危險駕車及改裝車輛的重點路段。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局今晚起針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查改裝車，攔檢取締危險駕車等違規行為，以維大眾安全與安寧。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局今晚起針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查改裝車，攔檢取締危險駕車等違規行為，以維大眾安全與安寧。記者邵心杰／翻攝

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