聽新聞
test
0:00 / 0:00
改裝車噪音擾人清夢 台南警方今晚起加強攔檢違規車
每逢假日青少年容易呼朋引伴到處遊蕩，特別在深夜或凌晨時段，常因少數車輛改裝排氣管的噪音在寧靜的夜空迴盪不已，擾人清夢，更影響周邊道路交通安全。台南市警二分局今晚起針對轄區各主要道路、易肇事路段全面稽查改裝車，攔檢取締危險駕車等違規行為，以維大眾安全與安寧。
市警二分局統計，中西區西門、府前、中華西、金華、民生等路段是轄區易肇事路段，因此，今晚安排勤務，將會同環保局等單位，在上述主要路段攔檢取締危險駕車及改裝車輛
交通組指出，不當改裝車體、電氣設備，可能導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全。依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上、9600元以下的罰鍰，並責令檢驗。另改裝排氣管部分，除違反噪音管制法，另可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。
警方呼籲，民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，全面持續加強稽查工作，展現執法決心與能力。同時利用各種機會，加強宣導，提升民眾守法觀念，一起共創安全、順暢的行車空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言