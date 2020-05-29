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協助業者圍標 國防部女程式員涉貪起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室資通安全處范姓女程式員，因與特定廠商熟識，竟協助特定廠商圍標，經廉政署調查移送後，今與3家廠商共5名業者被新北地檢署依違反政府採購法、貪汙治罪條例等罪起訴。

起訴指出，范女在資安處服務期間，負責辦理資訊設備及資料庫系統的維護採購案，但她因黃姓男子熟識，在辦理「106年至107年IBM系統主機及資料庫等5項維護」採購案時，不但縱容其公司圍標，甚至發現陌生廠商投標，還致電黃男詢問是否為陪標廠商，涉嫌洩密，最後協助黃男公司以1950萬元得標。

此外，范女在辦理「108至109年IBM系統主機及資料庫等6項維護」採購案時，也洩漏正式招標文件讓黃男的公司備標，還提醒黃男美化成本分析結構，以利通過評選標，甚至提醒該公司議價時不須過度降價，使該公司以2551萬餘元取得標案並拿到第一期標案款項318萬餘元。

案發後，范女及業者均自白犯行。檢方認定她與業者涉犯政府採購法「詐術使開標發生不正確結果」罪，范女洩密等情，則另涉貪汙治罪條例「對於主管事務圖利罪」和刑法「洩密罪」，但范女在偵查中自白貪汙犯行，因此也建請法院依法減輕其刑。

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